Emniyet güçlerinin yaptığı incelemede görüntülerdeki silahın ucuna bayrak sarılmış oyuncak materyal olduğu belirlendi.

Sosyal medyada tepki çeken maskeli ve silahlı şahıs görüntüsündeki kişinin suça sürüklenen çocuk olduğu tespit edildi.

Diyarbakır sokaklarında Amed Sportif Faaliyetler'in lig ikincisi olarak doğrudan Süper Lig'e çıkışını kutlamak için toplanan kalabalığın coşkusu, silah sesleri ve havai fişek kazalarıyla kesintiye uğradı.

KUTLAMA BİLANÇOSU

Şehrin farklı noktalarında iki gün boyunca süren etkinliklerde ateşli silahlar ve kesici aletler devreye girdi. Hastanelere taşınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, emniyet güçleri olaylara karışan şüphelileri suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Sosyal medyada korku yaratan maskeli ve silahlı şahıs görüntüsü emniyeti alarma geçirdi.

Amedspor’un şampiyonluk sevinci sırasında yaşanan şiddet olaylarına emniyet müdahale etti. (Fotoğraf: DHA)

11 YARALI 10 GÖZALTI

Diyarbakır Valiliği, kentte 2 Mayıs akşamından başlayan ve 3 Mayıs'ta devam eden kutlamalar sırasında yaşanan olumsuzluklara ilişkin resmi açıklama paylaştı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Kutlamalar esnasında ateşli silah kullanımı (yorgun mermi), kesici aletle yaralama ve havai fişek kaynaklı kazalar sonucu 8'i yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sağlık kuruluşlarında sürdüğü ve genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaylara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli nitelikte silah ve suç unsurları ele geçirilirken olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı."

Şüpheliler hakkındaki adli ve idari işlemlerin sürdüğünü bildiren Valilik, kutlamaların can güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yapılmasının önemine dikkati çekerek vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu.

Kamuoyunda tepki çeken maskeli ve silahlı şahıs görüntüsünün ardındaki gerçeği açıklayan Valilik, silahın ucuna bayrak sarılmış bir oyuncak olduğunu aktardı. (Fotoğraf: DHA)

SOSYAL MEDYADAKİ SİLAH GÖRÜNTÜSÜ NEYİN NESİ

Amed Sportif'in tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesini bahane ederek bölgeyi terörize etmeye çalışan grupların da harekete geçtiği iddia ediliyordu. Sosyal medyaya yansıyan bir video kaydında, maskeli ve silahlı vandalın görüntüsü büyük tepki toplamıştı.

Söz konusu görüntü emniyet birimlerini harekete geçirdi. Bir araçtan sarkan, yüzünü kapatan şahsın elinde uzun namlulu silah bulunduğu izlenimi veren videoya yönelik inceleme başlatıldı.

Diyarbakır Valiliği, aracın ruhsat sahibi ile görüntüdeki şahsın kısa sürede tespit edilerek yakalandığını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerde kamuoyunda da tepki çeken, bir araçtan sarkan ve yüzünü kapatan bir şahsın elinde uzun namlulu silah bulunduğu izlenimi veren görüntüler tespit edilmiştir. Konuya ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alan aracın ruhsat sahibi ile görüntüdeki şahıs kısa sürede tespit edilerek yakalanmıştır. Şahsın suça sürüklenen çocuk olduğu anlaşılmıştır. Yapılan detaylı incelemede, söz konusu görüntülerdeki silahın gerçek bir silah olmadığı, ucuna bayrak sarılmış oyuncak bir materyal olduğu anlaşılmıştır. Olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatılmış olup tahkikat devam etmektedir."