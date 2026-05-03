İsrail güçleri, Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'nu uluslararası sularda alıkoyarak 59 aktiviste plastik mermiyle saldırdı ve 18'i Türk vatandaşı olan aktivistleri gözaltına aldı.

Aktivistler, İsrail askerleri tarafından donanma gemisine götürüldüklerini, nakliye konteynerlarına her birine 45 kişi sığdırılarak tutulduklarını ve dikenli tellerle çevrili alanda silahlı gözetim altında bekletildiklerini belirtti.