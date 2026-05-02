Başkan Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile görüştü: 'Stratejik iş birliği' vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zeydi’yi adaylığı nedeniyle tebrik eden Erdoğan, Irak’ta istikrarlı bir hükümetin hızla kurulması, Kalkınma Yolu Projesi’nin ilerletilmesi ve terörle ortak mücadele konularındaki kararlılığı vurguladı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
  • Erdoğan, Zeydi'nin Başbakanlığa aday gösterilmesini tebrik ederek Irak'ta kapsayıcı bir hükümetin vakit kaybetmeden kurulmasının önemine dikkat çekti.
  • Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi mesajı verdi.
  • Erdoğan, Türkmenlerin Irak ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının sarsılmaz bir parçası olduğunu belirterek haklarının korunmasının önemini vurguladı.
  • Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğü ve istikrarına büyük önem verdiği ifade edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın siyasi geleceğinde kritik bir rol üstlenen Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüşerek Türkiye'nin güçlü desteğini bir kez daha yineledi.

"KAPSAYICI VE İSTİKRARLI HÜKÜMET" VURGUSU

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri Irak'taki siyasi süreç oldu. Başkan Erdoğan, Muhammed Ali Zeydi'nin Başbakanlığa aday gösterilmesini tebrik ederken, Irak halkının beklentilerini karşılayacak, dengeli ve kapsayıcı bir hükümetin vakit kaybetmeden kurulmasının önemine dikkat çekti.

KALKINMA YOLU VE STRATEJİK HAMLELER

Başkan Erdoğan, Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin son dönemde kazandığı ivmeye vurgu yaptı.

Özellikle Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere;

  • Terörle mücadele,
  • Savunma sanayii,
  • Enerji
  • Ulaştırma gibi hayati alanlarda ilişkilerin daha da ileri taşınacağı mesajını verdi.

Bu projelerin sadece iki ülke için değil, tüm bölgenin refahı için stratejik bir kazanım olduğu vurgulanan görüşmede, terörle ortak mücadelenin de kırmızı çizgi olduğu bir kez daha teyit edildi.

"TÜRKMENLER KARDEŞLİĞİMİZİN TEMİNATIDIR"

Görüşmede Türkmenlerin Irak siyasetindeki ve toplumsal yapısındaki yerine özel bir parantez açıldı.

Başkan Erdoğan, Türkmen kardeşlerimizin Irak ile Türkiye arasındaki köklü kardeşlik bağlarının müstesna ve sarsılmaz bir parçasını teşkil ettiğini ifade etti. Yeni kurulacak hükümetin Irak'ın tüm unsurlarını kucaklaması gerektiğinin altını çizdi.

