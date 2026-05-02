Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri Irak'taki siyasi süreç oldu. Başkan Erdoğan, Muhammed Ali Zeydi'nin Başbakanlığa aday gösterilmesini tebrik ederken, Irak halkının beklentilerini karşılayacak, dengeli ve kapsayıcı bir hükümetin vakit kaybetmeden kurulmasının önemine dikkat çekti.

KALKINMA YOLU VE STRATEJİK HAMLELER

Başkan Erdoğan, Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin son dönemde kazandığı ivmeye vurgu yaptı.

Özellikle Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere;

Terörle mücadele,

Savunma sanayii,

Enerji

Ulaştırma gibi hayati alanlarda ilişkilerin daha da ileri taşınacağı mesajını verdi.

Bu projelerin sadece iki ülke için değil, tüm bölgenin refahı için stratejik bir kazanım olduğu vurgulanan görüşmede, terörle ortak mücadelenin de kırmızı çizgi olduğu bir kez daha teyit edildi.

"TÜRKMENLER KARDEŞLİĞİMİZİN TEMİNATIDIR"

Görüşmede Türkmenlerin Irak siyasetindeki ve toplumsal yapısındaki yerine özel bir parantez açıldı.

Başkan Erdoğan, Türkmen kardeşlerimizin Irak ile Türkiye arasındaki köklü kardeşlik bağlarının müstesna ve sarsılmaz bir parçasını teşkil ettiğini ifade etti. Yeni kurulacak hükümetin Irak'ın tüm unsurlarını kucaklaması gerektiğinin altını çizdi.