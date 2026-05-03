"Böcek"lere kara para soruşturması: Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek'in işlemleri tamamlandı. Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı.
  • Zuhal Böcek, savcılık ifadesinin ardından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
  • Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Zuhal Böcek ile birlikte gözaltına alınan diğer iki şüpheli, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
  • Operasyon, Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde rüşvet verdiği iddialarına yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma dahilinde gerçekleştirildi.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilerek sorgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev soruşturmada sıcak saatler yaşanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in yakın çevresine uzanan operasyonda bu kez aile içinden bir isim cezaevine gönderildi.

Muhittin Böcek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Böcek'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ZUHAL BÖCEK TUTUKLANDI

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diğer iki şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda Zuhal Böcek ve 2 şüpheli polis ekiplerince 30 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

