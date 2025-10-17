Burada yer alan tesiste, ilk etapta 7 NTE'nin üretimine odaklanacak ve bu elementlerin oksitleri ilk kez üretilecek. Florit, barit, lantan, seryum, praseodimyum, samaryum, gadolinyum, evropiyum, neodimyum gibi elementlerin yanı sıra diğer 17 NTE de tesiste işlenecek.

Günümüzde kritik mineraller ve nadir toprak elementleri dijital altyapı, geliştirilmiş üretim ve savunma sistemleri için vazgeçilmez hale geldi. Türkiye, nadir toprak elementlerinde Çin'den sonra 2. büyük rezerve sahip ülke konumunda yer alıyor. Özellikle Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlatılan ciddi araştırmalar ve haritalandırma süreçleri sonucunda Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 694 milyon tonluk kaynak tespit edildi.

BAYRAKTAR: BEYLİKOVA DÜNYADAKİ EN BÜYÜK NTE YATAKLARINDAN BİRİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, konuya ilişkin OECD Kritik Mineraller Forumu'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, yakında Türkiye'nin Kritik Ham Maddeler stratejisini resmi olarak açıklayacaklarını belirterek, "Beylikova nadir toprak elementleri projesi bu stratejinin temel taşı. Beylikova'nın dünyadaki en büyük nadir toprak elementleri yataklarından biri olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







İSRAİL BASINI: TÜRKİYE DÜNYA STANDARTLARINDA STRATEJİK BİR VARLIĞA SAHİP



Türkiye'nin NTE atılımı ve Eskişehir Beylikova'daki tesis İsrail'i de panikletti. Maariv'de "Eli Leon" imzasıyla "Türkiye dünyaya karşı yeni pazarlık kozunu ortaya koydu" başlıklı bir haber yayımlandı.



İlgili haberde Beylikova'daki nadir toprak elementlerinin önemine dikkat çekilip "Türkiye dünya standartlarında stratejik bir varlığın sahibi. Türkiye'nin bu hamlesi, küresel tedarik zincirlerinin haritasını değiştirebilecek jeopolitik bir hamle olma yolunda ilerliyor" ifadelerine yer verildi.





YENİ GÜÇ MERKEZİ ANKARA



İsrail basını, Ankara'nın yeni bir güç merkezi olma yolunda ilerlediğini de yazdı.



Batı ülkelerinin Çin'e olan tam bağımlılıklarını azaltmak için alternatifler aradığı bir dönemde Türkiye'nin geniş rezervlerini kullanarak uluslararası arenada güçlü ekonomik ve siyasi bir etki yaratabileceği vurgulandı.



TEL AVİV PANİKTE



Hem ABD hem de İsrail, nadir toprak elementleri konusunda dışa bağımlı durumda. Ankara'nın bu alandaki yükselen ivmesi ve mevcuttaki rezervleri İsrail'i bir hayli tedirgin ediyor.







JEOPOLİTİK REKABETTE TÜRKİYE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİREN "MİLLİ" HAMLE



Gelinen bu noktada Berat Albayrak'ın milli enerji ve maden politikasının önemi bir kez daha anlaşılıyor. Jeopolitik rekabette Türkiye'nin elini güçlendirmeye devam ediyor.



Albayrak, çıkardığı maden haritası ile Beylikova'daki 694 milyon tonluk nadir toprak elementinin (NTE) mimarlarından biri olarak tarihe adını yazdırdı.