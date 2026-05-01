SAHADA AKTİF YÖNETİM MODELİ Sektörde yalnızca finansal destekler değil, sahada yürütülen aktif yönetim modeli de belirleyici rol oynuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy süreci doğrudan sahada takip ediyor. Havayolu şirketleri, tur operatörleri ve sektör temsilcileriyle yürütülen yoğun temas trafiğiyle talep değişimlerinin anlık olarak değerlendiriliyor.

Başta Türk Hava Yolları olmak üzere havayolu sektörüyle kurulan yakın iş birliği kapsamında uçuş planlamaları ve kapasite kullanımı dinamik şekilde ele alınırken, farklı pazarlardan gelen rezervasyon eğilimleri ve tüketici davranışları doğrudan sahadan izleniyor. Bu sayede talep odaklı hızlı aksiyonlar geliştirilerek sürecin etkin şekilde yönetilmesi sağlanıyor.

Dijital mecralardan geleneksel iletişim kanallarına kadar geniş bir yelpazede yürütülen tanıtım faaliyetleriyle Türkiye'nin güvenli ve cazip bir destinasyon olduğu mesajı küresel ölçekte güçlendirilirken, erişilebilirlik ve kapasite yönetimi de sektörün temel odak alanları arasında yer alıyor.

SEKTÖRDEN DESTEK ADIMLARINA TAM NOT

Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Başkanı Ali Özdoğan, konaklama vergisinin yüzde 1'e düşürülmesinin sektör tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, düzenlemenin turizmde rekabet gücünü artıracağını ve yatırım ortamını güçlendireceğini ifade etti.

Özdoğan, vergi indiriminin özellikle uluslararası pazarlarda Türkiye'nin avantajını artıracağını vurguladı. Uygulamanın sektör açısından stratejik ve yerinde bir adım olduğunu dile getirdi.Özdoğan, sektörün ihtiyaç ve önceliklerinin ele alındığı süreçte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile düzenli aralıklarla bir araya gelerek kapsamlı istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Ali Özdoğan

BAŞKAN ERDOĞAN'A VE BAKAN ERSOY'A TEŞEKKÜR

Ali Özdoğan, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a; turizm sektörünün rekabet gücünü artıran, sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan ve yatırım ortamını güçlendiren bu önemli düzenleme dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.