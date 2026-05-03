Sahilde yürüyen vatandaşlar fark etti: Şüpheli çantadan 33 paket uyuşturucu çıktı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde deniz kenarına vuran siyah renkli şüpheli çanta, bölgedeki vatandaşların dikkati sayesinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin yaptığı detaylı incelemede, çantanın içerisine gizlenmiş 33 vakumlu paket halinde toplam 21,5 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığının talimatıyla geniş çaplı adli tahkikat başlatıldı.

Giriş Tarihi:
  • Sakarya'nın Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahil şeridinde kıyıya vuran siyah çantada 21,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
  • Çantanın içerisinde 33 vakumlu paket halinde bulunan uyuşturucu maddelere polis ekiplerince el konuldu.
  • Sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar siyah çantayı fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
  • Cumhuriyet savcısının talimatıyla uyuşturucunun kaynağını ve bağlantılarını araştırmak üzere adli tahkikat başlatıldı.
  • Emniyet birimleri bölgedeki güvenlik kameralarını ve olası şüphelileri inceleme altına aldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kıyıya vuran sahipsiz siyah çanta, bölgede yürüyüş yapan vatandaşların dikkati sayesinde yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatını gün yüzüne çıkardı.

VAKUMLU PAKETLER FIŞKIRDI

Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahil şeridinde bulunan esrarengiz çantanın içerisinden 21,5 kilogram ağırlığında sentetik uyuşturucu madde saptandı. Emniyet güçlerinin müdahalesiyle ele geçirilen zehir dolu paketlerin ardından, olayın ardındaki bağlantıları çözmek amacıyla savcılık koordinesinde geniş çaplı adli süreç başlatıldı.

Sahil kenarında siyah çantayı fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi. İhbar edilen noktaya hızla intikal eden emniyet güçleri, çevre güvenliğini sağlayarak şüpheli çanta üzerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Ekiplerin kontrol ettiği çantanın içerisine özenle yerleştirilmiş 33 vakumlu paket tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde paketlerin içerisinde toplam 21,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunduğu belirlendi.

Uyuşturucu maddelere polis ekiplerince el konuldu.

Sakarya kıyılarında dikkat çeken uyuşturucu operasyonu, vatandaşların sahilde bulduğu şüpheli çantayı ihbar etmesiyle ortaya çıktı. (Fotoğraf: AA)

SAVCILIK DEVREDE

Ele geçirilen yüklü miktardaki sentetik uyuşturucunun kaynağını ve bağlantılarını araştırmak üzere Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet birimlerinin bölgedeki güvenlik kameralarını ve olası şüphelileri inceleme altına aldığı bildirildi.

Karasu sahilinde emniyet güçlerince incelenen siyah çantadan, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 33 vakumlu paket formunda 21,5 kilogram sentetik uyuşturucu madde tespit edildi. (Fotoğraf: İHA)

Hatay'da başıboş köpek dehşeti: Markete giden iki kız kardeşten biri yaralandı, diğeri travma geçirdi
