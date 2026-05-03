Sakarya'nın Karasu ilçesinde kıyıya vuran sahipsiz siyah çanta, bölgede yürüyüş yapan vatandaşların dikkati sayesinde yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatını gün yüzüne çıkardı.
VAKUMLU PAKETLER FIŞKIRDI
Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahil şeridinde bulunan esrarengiz çantanın içerisinden 21,5 kilogram ağırlığında sentetik uyuşturucu madde saptandı. Emniyet güçlerinin müdahalesiyle ele geçirilen zehir dolu paketlerin ardından, olayın ardındaki bağlantıları çözmek amacıyla savcılık koordinesinde geniş çaplı adli süreç başlatıldı.
Sahil kenarında siyah çantayı fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi. İhbar edilen noktaya hızla intikal eden emniyet güçleri, çevre güvenliğini sağlayarak şüpheli çanta üzerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.
Ekiplerin kontrol ettiği çantanın içerisine özenle yerleştirilmiş 33 vakumlu paket tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde paketlerin içerisinde toplam 21,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunduğu belirlendi.
Uyuşturucu maddelere polis ekiplerince el konuldu.
SAVCILIK DEVREDE
Ele geçirilen yüklü miktardaki sentetik uyuşturucunun kaynağını ve bağlantılarını araştırmak üzere Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
Emniyet birimlerinin bölgedeki güvenlik kameralarını ve olası şüphelileri inceleme altına aldığı bildirildi.