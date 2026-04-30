Küresel krizlerin ve bölgesel çatışmaların turizm sektörünü derinden sarstığı bir dönemde Türkiye, 2026 yılına rekor büyüme rakamlarıyla girerek dünyadaki rakiplerinden ayrıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk üç ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 9 milyon 219 bine ulaştı. Aynı dönemde turizm geliri 9 milyar 896 milyon dolar seviyesine çıkarken, kişi başı gecelik harcamalar 119 dolar olarak kayıtlara geçti. Almanya'nın en çok ziyaretçi gönderen ülke konumuna yerleştiği bu süreç, sektörün krizlere karşı direnci perçinlendi.

ATEŞ ÇEMBERİ İÇİNDE İSTİKRAR ADASIYIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında 2026 yılının ilk çeyrek verilerini ve gelecek döneme ait yol haritasını paylaştı. Dünyanın önde gelen destinasyonlarının jeopolitik dalgalanmalardan olumsuz etkilendiğini anlatan Bakan Ersoy, Türkiye'nin bu zorlu koşullara rağmen artı yönlü başlangıç yaptığını vurguladı. Başkan Erdoğan sözlerine atıfta bulunan Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, son yılların en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek ateş çemberi içindeki bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha tespit ve tescil etmiştir." dedi.

OCAK'TAN MART'A ARTARAK DEVAM

Toplantıda sunulan verilere göre, ziyaretçi sayıları yılın ilk üç ayında küresel gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izledi. Ocak 2025'te 2 milyon 950 bin seviyesindeki ziyaretçi sayısı, Ocak 2026'da yüzde 6,1 artışla 3 milyon 131 bine yükseldi. Şubat ayında Ramazan ayının etkisiyle yüzde 1,7 oranında küçük bir düşüş yaşanarak rakam 2 milyon 848 bin oldu.

Mart ayında savaşın etkilerine rağmen yüzde 8,2 artışla 3 milyon 240 bin ziyaretçi ağırlandı. Toplamda ilk çeyrek ziyaretçi sayısının 8 milyon 844 binden 9 milyon 219 bine çıktığını bildiren Ersoy, "Elde ettiğimiz bu tablo tesadüfi değildir. Sürecin planlı, koordineli ve sahada aktif şekilde yürütülmesinin bir sonucudur." diye konuştu.

KİŞİ BAŞI GECELİK HARCAMA 119 DOLARA ÇIKTI

Turizm gelirlerindeki güçlü yükselişe dikkat çeken Bakan Ersoy, 2025 yılının ilk çeyreğinde 9 milyar 494 milyon dolarlık gelirin, 2026'nın aynı döneminde yüzde 4,2 artışla 9 milyar 896 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Yabancı ziyaretçilerin gecelik harcamasının 116 dolardan 119 dolara çıktığını belirten Ersoy, bütün ziyaretçilerde ortalama harcamanın 102 dolara yükseldiğini ve yıl sonu hedefinin 103 dolar olarak belirlendiğini duyurdu.

EN ÇOK ALMAN GELİYOR

Erişilebilirlik ve kapasite yönetimi kapsamında Türk Hava Yolları başta olmak üzere havacılık sektörüyle yakın iş birliği yaptıklarını anlatan Ersoy, talep değişimlerine göre hızlı aksiyon aldıklarını belirtti.

2026 yılı ilk çeyrek verilerine göre Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 678 bin kişiyle zirvede yer alırken, onu 651 bin ziyaretçiyle Rusya Federasyonu takip etti.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların harcamasının 67 dolardan 72 dolara çıkarak yüzde 7 oranında arttığı saptandı.

SEYREDEN DEĞİL SAHADA YÖNETEN ANLAYIŞ

Kriz dönemlerinde belirleyici unsurun yönetim becerisi olduğunun altını çizen Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılını 64 milyon ziyaretçi ve 65 milyar 200 milyon dolar gelirle kapattığını hatırlattı.

Ülkenin kriz yönetimi konusunda yüksek kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, "Biz süreci uzaktan izleyen değil sahada, sektörle birlikte yöneten anlayışla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya'da 17-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 5. Antalya Diplomasi Forumu (Fotoğraf: İHA)

KÜRESEL ORGANİZASYONLARLA DÜNYA SAHNESİNDE

Türkiye'nin uluslararası etkinliklerle küresel görünürlüğünü artırdığını dile getiren Ersoy; Antalya Diplomasi Forumu, NATO Zirvesi, Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 gibi organizasyonların tanıtıma büyük katkı sunduğunu bildirdi.

F1'LE BİRİNCİ SINIF GÜNDEMDEYİZ

Formula 1 yarışlarının etkilerine değinen Ersoy, ilk dört günde 50'den fazla ülkede 2 bini aşkın haberle 650 milyon erişim sağlandığını aktardı.

Sosyal medyada 200 milyona yakın etkileşim elde edildiğini belirten Ersoy, "Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yalnızca spor dünyasında değil, ana akım uluslararası iletişim kanallarında da birinci sınıf bir gündem başlığı haline gelmiştir." dedi.

İstanbul'da gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si kapsamında tanıtım çekimleri (Fotoğraf: İHA)

İKİNCİ ÇEYREK İÇİN PROAKTİF ADIMLAR

İkinci çeyreğin savaş ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle daha zorlu geçebileceğine işaret eden Bakan Ersoy, kalıcı ateşkes sağlanana kadar son dakika rezervasyonlarının yoğunlaşacağını öngördüklerini paylaştı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının hedef pazarlardaki çalışmalarını iki katına çıkardığını bildiren Ersoy, "Küresel gelişmeleri anlık olarak takip ediyor, riskleri proaktif şekilde yönetiyor ve gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz." diye konuştu.