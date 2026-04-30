CANLI YAYIN
Geri

İBB davası duruşmasında savcıyı gizlice fotoğraflayan zanlıya suçüstü | WhatsApp grubuna sızdırırken enselendi

İmamoğlu suç örgütü davasında mahkeme salonunda cep telefonuyla savcının yer aldığı genel fotoğraf çeken E.T., görüntüyü WhatsApp üzerinden yaymaya çalışırken jandarma tarafından derdest edildi. Başsavcılık yetkisiz kayıt yapan şahıs hakkında yasal işlem başlattı. 30’uncu celsesi görülen davada ayrıca bugün tutukluluk incelemeleri yapılarak karara varılacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı suç örgütü davasının 30. duruşmasında E.T. isimli kişi, duruşma savcısını gizlice fotoğraflayarak WhatsApp grubuna gönderdi.
  • Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, E.T. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında soruşturma başlattığını açıkladı.
  • Duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluk incelemeleri yapılacak ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile iki kişinin tahliye beyanları alınacak.
  • Savcılığın tutuklu sanıklar hakkındaki mütalaasını sunmasının ardından akşam saatlerinde kararın açıklanması bekleniyor.

İmamoğlu suç örgütü davasının bugünkü duruşmasında, mahkeme heyetini ve savcıyı hedef alan yasa dışı görüntüleme skandalına suçüstü yapıldı.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde devam eden 30'uncu celsede, mahkeme kurallarını hiçe sayan E.T. isimli zanlı, duruşma savcısını kadraja alarak gizlice fotoğraf çekti. Çektiği kareyi anında WhatsApp grubuna ileten şüpheli, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde salonda derdest edilerek gözaltına alındı.

SAVCILIK DUYURDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin resmi açıklama paylaştı. Başsavcılık tarafından yapılan bilgilendirmede, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılama esnasında, yetkisiz bir şekilde görüntü kaydettiği anlaşılan E.T. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında soruşturma başlatılarak, adı geçen şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması (Kaynak: X ekran görüntüsü)

TUTUKLULUK İNCELEMESİ VE MÜTALAA BEKLENİYOR

Suç örgütü davasının bugünkü oturumunda, yeni hafta öncesi tutukluluk incelemeleri gerçekleştirilecek. Tutuklu sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından, dosyası ana davayla birleştirilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile diğer iki ismin tahliye beyanları alınacak. Yargılamanın ilerleyen saatlerinde savcılık makamının tutuklu sanıklar hakkındaki mütalaasını sunması, akşam saatlerinde kararın açıklanması bekleniyor.

MSB'den Sumud'a saldıran İsrail'e Mavi Vatan ayarı: "Daha önce yaptığımız gibi tüm tüm tedbirler alınmaktadır"
SONRAKİ HABER

İsrail'e Mavi Vatan ayarı

