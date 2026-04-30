Yılın ilk üç ayında turist sayısı yüzde 1.5 artışla 9 milyon 258 bin 129 kişiye, turizm gelirleri yüzde 4.2 artışla 9 milyar 896 milyon 456 bin dolara yükseldi.

Güvenliğin en önemli madde olarak görüldüğü turizm sektöründe Türkiye yine büyük bir başarıya imza attı. Bölgesel savaşların yanı sıra 28 Şubat'ta başlayan İran-İsrail- ABD savaşına rağmen Türkiye güven ve istikrar adası olduğunu kanıtlayarak mart ayında turist sayısını yüzde 8.2 artırdı.

Yılın ilk üç ayında bir önceki yılın aynı çeyreğine göre turist sayısı yüzde 1.5 artarak 9 milyon 258 bin 129 kişiye çıktı. Ziyaretçilerin yüzde 25.7'sini 2 milyon 376 bin 343 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Söz konusu dönemde turizm gelirlerini de yüzde 4.2 artırmayı başaran Türkiye, 9 milyar 896 milyon 456 bin dolar gelir elde etti.