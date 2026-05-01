MHP Merkez Yürütme Kurulu, 27 Nisan'daki toplantıda ilçe ve il kongrelerinin 7 Mayıs 2026'da başlatılmasına karar verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 27 Nisan'da gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, MHP'nin teşkilat faaliyetleri kapsamında yeni takvim belirlendi.



TAKVİM 7 MAYIS 2026'DA BAŞLIYOR



Buna göre, MHP'nin Olağan Büyük Kurultay hazırlıkları kapsamında ilçe ve il kongrelerinin 7 Mayıs 2026 tarihinde başlatılması kararlaştırıldı.

OLAĞAN KURULTAY 7 MART 2027'DE



Kongre sürecinin tamamlanmasının ardından 15. Olağan Kurultayın gelecek yıl 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirileceği bildirildi.

SON KURULTAYDA BAHÇELİ YENİDEN SEÇİLMİŞTİ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 17 Mart 2024'te yapılan MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, 1295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.