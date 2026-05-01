MHP'de Olağan Kurultay 7 Mart 2027'de yapılacak

MHP'nin olağan büyük kurultay hazırlıkları başladı. Bu kapsamda ilçe ve il kongrelerinin 7 Mayıs 2026 tarihinde başlatılması ve kongre sürecinin tamamlanmasının ardından MHP’nin 15. Olağan Kurultayının 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleşmesine karar verildi.

  • MHP Merkez Yürütme Kurulu, 27 Nisan'daki toplantıda ilçe ve il kongrelerinin 7 Mayıs 2026'da başlatılmasına karar verdi.
  • MHP'nin 15. Olağan Kurultayı 7 Mart 2027 Pazar günü yapılacak.
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda 1295 delegenin tamamının oyuyla yeniden genel başkan seçilmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 27 Nisan'da gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, MHP'nin teşkilat faaliyetleri kapsamında yeni takvim belirlendi.

TAKVİM 7 MAYIS 2026'DA BAŞLIYOR

Buna göre, MHP'nin Olağan Büyük Kurultay hazırlıkları kapsamında ilçe ve il kongrelerinin 7 Mayıs 2026 tarihinde başlatılması kararlaştırıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli



OLAĞAN KURULTAY 7 MART 2027'DE

Kongre sürecinin tamamlanmasının ardından 15. Olağan Kurultayın gelecek yıl 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirileceği bildirildi.

SON KURULTAYDA BAHÇELİ YENİDEN SEÇİLMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 17 Mart 2024'te yapılan MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, 1295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

