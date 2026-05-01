Milliyetçi Hareket Partisi'nin 27 Nisan'da gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, MHP'nin teşkilat faaliyetleri kapsamında yeni takvim belirlendi.
TAKVİM 7 MAYIS 2026'DA BAŞLIYOR
Buna göre, MHP'nin Olağan Büyük Kurultay hazırlıkları kapsamında ilçe ve il kongrelerinin 7 Mayıs 2026 tarihinde başlatılması kararlaştırıldı.
OLAĞAN KURULTAY 7 MART 2027'DE
Kongre sürecinin tamamlanmasının ardından 15. Olağan Kurultayın gelecek yıl 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirileceği bildirildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 17 Mart 2024'te yapılan MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, 1295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.