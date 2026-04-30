Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kararın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN hatları 1 Mayıs günü ücretsiz olacak.

İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu ücretsiz hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı raylı sistem hatları ücretsiz olacak.

Milyonlarca işçinin meydanlarda kutlayacağı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde, üç büyükşehirdeki vatandaşların kent içi ulaşımını kolaylaştıracak karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda İstanbul, Ankara ve İzmir sınırlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren raylı sistem ağlarının gün boyu yolculardan ücret talep edilmeyeceği bildirildi.

1 Mayıs’ta ulaşım müjdesi

BAKANLIĞA BAĞLI METROLAR GÜN BOYU BEDAVA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete kararına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında üç büyükşehirdeki raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz sağlanacak.

Üç büyükşehirdeki ana ulaşım arterlerinin uygulamaya dahil edildiğini aktaran Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların belirtilen hatları 1 Mayıs günü biniş ücreti ödemeden kullanacağı ortaya çıktı. Uraloğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "1 Mayıs'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz olacak" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu seferlerinin ücretsiz yapılacağını aktardı.