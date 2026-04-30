Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlar, beraberinde elektrik üretim rekorunu da getirdi. Geçtiğimiz mart ayında 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirildi.

TOPLAM ÜRETİM 29,95 MİLYAR KİLOVATSAAT

Mart ayında aylık üretim 29,95 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirildi. Böylece, toplam elektrik üretiminin 3'te 2'si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş oldu.

ÜRETİMİN YÜZDE 35,4'Ü HİDROELEKTRİK SANTRALLERDEN

Geçen ay hidroelektrik santrallerinden toplam 10,6 milyar kilovatsaat elektrik üretildi ve toplam elektrik üretiminin yüzde 35,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlandı. Güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri ise 3,24 milyar kilovatsaat olurken, rüzgâr kaynaklı elektrik üretim değeri de 3,67 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Böylece hidrolik, rüzgâr ve güneş kaynaklı elektrik üretimi mart ayları içerisinde en yüksek değerine ulaştı.