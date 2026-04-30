Elektrikte rekor: Yenilenebilir kaynaklardan 19,46 milyar kilovatsaatlik üretim

Türkiye’nin enerji hamlesi mart ayında tarihi bir zirveyle taçlanırken, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen 19,46 milyar kilovatsaatlik üretimle tüm zamanların rekoru kırıldı. Toplam elektrik üretiminin yaklaşık 3’te 2’sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığı bu dönemde, yerli üretimin payı yüzde 77,3’e ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mevcut yatırımların meyvelerini verdiğini belirterek, güneş ve rüzgarda belirlenen 120 bin megavatlık kurulu güç hedefinin yeni planlamalarla çok daha yukarı taşınacağını vurguladı.

  • Mart ayında Türkiye'de toplam 29,95 milyar kilovatsaat elektrik üretildi.
  • Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik üretimi 19,46 milyar kilovatsaat ile rekor kırdı.
  • Toplam elektrik üretiminin yüzde 35,4'ü hidroelektrik santrallerden sağlandı.
  • Yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 77,3, yenilenebilir kaynaklı üretim yüzde 65 olarak gerçekleşti.
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji hedeflerinin artırılacağını belirtti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlar, beraberinde elektrik üretim rekorunu da getirdi. Geçtiğimiz mart ayında 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirildi.

TOPLAM ÜRETİM 29,95 MİLYAR KİLOVATSAAT
Mart ayında aylık üretim 29,95 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirildi. Böylece, toplam elektrik üretiminin 3'te 2'si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş oldu.

ÜRETİMİN YÜZDE 35,4'Ü HİDROELEKTRİK SANTRALLERDEN
Geçen ay hidroelektrik santrallerinden toplam 10,6 milyar kilovatsaat elektrik üretildi ve toplam elektrik üretiminin yüzde 35,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlandı. Güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri ise 3,24 milyar kilovatsaat olurken, rüzgâr kaynaklı elektrik üretim değeri de 3,67 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Böylece hidrolik, rüzgâr ve güneş kaynaklı elektrik üretimi mart ayları içerisinde en yüksek değerine ulaştı.

YERLİ ÜRETİM YÜZDE 77,3
Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı da önemli bir yer tuttu. Mart ayında yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 77,3 yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 65 olarak kaydedildi.

120 BİN MEGAVAT HEDEFİNİ ÇOK DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ

Konuya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şunları söyledi:

"Enerjideki yüksek talebin azami seviyede yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karbon emisyonu oluşturmadan karşılanmasına dönük yatırımlarımız meyvesini veriyor. Mart ayında 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirildi. Üzerinde çalıştığımız yeni uzun dönemli enerji planı çerçevesinde yeni bir enerji mimarisi inşa etmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji, şu anda olduğu gibi yeni enerji mimarimizin de önemli yapı taşlarından biri olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl Türkiye'nin güncel yenilenebilir enerji hedefini açıklamasıyla birlikte, daha önce belirlenen 'güneş ve rüzgârda 120 bin megavat kurulu güç' hedefini çok daha yukarı taşıyacağız."

