Netflix'teki Trigger dizisi, Prime Video'daki Gangs of Lagos filmi ve HBO Max'teki Altın Çocuk dizisi Türkiye kataloglarından tamamen kaldırıldı ve platformlara yüzde 2 idari para cezası verildi.

RTÜK, şiddet ve hakaret içerikli yayınlar nedeniyle Netflix, Prime Video, HBO Max ve ulusal televizyon kanallarına yaptırım uyguladı.

Haftalık toplantısını tamamlayan RTÜK, özellikle dijital mecralardaki denetimsizliğe son veren kararlara imza attı. Şiddeti özendirdiği tespit edilen Netflix, Prime Video ve HBO Max platformlarındaki ilgili dizi ve filmlerin yayından tamamen kaldırılmasına hükmedildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ekranlardaki şiddet sarmalına ve hakaret içerikli yayınlara karşı düğmeye basarak, küresel dijital platformlar ile ulusal televizyon kanallarını kapsayan yaptırım listesi açıkladı.

RTÜK, bu üç platforma yüzde 2 oranında idari para cezası kesti. Yaptırımın en dikkat çekici adımı, cezaya konu yapımların platformların Türkiye kataloglarından tamamen çıkarılması kararı oldu. Karar, küresel şirketlerin Türkiye pazarındaki içerik politikalarına yönelik en sert müdahalelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Netflix'te yayınlanan Trigger dizisinde öğrenciye silah talimi yapılıyor, bir lise öğrencisi okul baskını yaparak öğrencileri katlediyordu.

ŞİDDETİ ÖZENDİRİCİ SAHNELERE GEÇİT YOK

Dijital mecraların yanı sıra ulusal kanallardaki diziler şiddet incelemesine takıldı. NOW TV ekranlarında yayımlanan "Yeraltı" dizisinin mart ve nisan aylarındaki bölümleri mercek altına alındı. Kurul, dizideki sahneleri "şiddete alıştırıcı" bularak kanala yüzde 2 oranında ceza verdi.

Kanal D ekranlarındaki "Eşref Rüya" dizisi benzer gerekçelerle yaptırımla karşılaştı.

HAKARETE CEZA

RTÜK'ün gündemindeki bir diğer başlık, haber kanallarındaki tartışma programlarında kullanılan ifadeler oldu. Halk TV'de yayımlanan "Sansürsüz" programında CHP Milletvekili Cemal Enginyurt'un Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik sözleri "küçük düşürücü" olarak değerlendirildi. Sunucunun müdahalesine rağmen ihlalin gerçekleştiğini belirleyen kurul, kanala yüzde 2 idari para cezası uyguladı.

SZC TV'de yayımlanan "Nokta Atışı" programı yaptırım uygulanan bir diğer yayın oldu. TİP Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü'nün uyuşturucuyla mücadele politikalarına yönelik eleştirileri sırasında kullandığı ifadelerin "devlet kurumlarını aşağıladığı" saptandı. Bu ihlal nedeniyle SZC TV'ye yüzde 1 oranında para cezası kesildi.