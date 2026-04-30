RTÜK'ten Netflix, Prime ve HBO’nun kanlı yapımlarına 'silme' cezası | Şiddete taviz yok

Küresel dijital yayın platformlarının şiddeti özendiren yapımlarına karşı harekete geçen RTÜK, Netflix, Prime Video ve HBO Max’e yüzde 2 oranında idari para cezası verdi. RTÜK, ceza alan Netflix’in “Trigger”, Prime Video’nun “Gangs of Lagos” ve HBO Max’in “Altın Çocuk” yapımlarının Türkiye kataloglarından tamamen temizlenmesine hükmetti. RTÜK ayrıca Halk TV ve SZC TV’deki programlarda devlet kurumlarına yönelik aşağılayıcı ifadelere, NOW TV ve Kanal D ekranlarındaki dizilerde yer alan şiddet sahnelerine idari para cezaları uyguladı.

RTÜK'ten Netflix, Prime ve HBO’nun kanlı yapımlarına 'silme' cezası | Şiddete taviz yok
  • RTÜK, şiddet ve hakaret içerikli yayınlar nedeniyle Netflix, Prime Video, HBO Max ve ulusal televizyon kanallarına yaptırım uyguladı.
  • Netflix'teki Trigger dizisi, Prime Video'daki Gangs of Lagos filmi ve HBO Max'teki Altın Çocuk dizisi Türkiye kataloglarından tamamen kaldırıldı ve platformlara yüzde 2 idari para cezası verildi.
  • NOW TV'deki Yeraltı dizisi ve Kanal D'deki Eşref Rüya dizisi şiddeti özendirici sahneler nedeniyle yüzde 2 ceza aldı.
  • Halk TV'deki Sansürsüz programında CHP Milletvekili Cemal Enginyurt'un Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik sözleri nedeniyle kanala yüzde 2 ceza uygulandı.
  • SZC TV'deki Nokta Atışı programında TİP Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü'nün devlet kurumlarını aşağılayıcı ifadeleri nedeniyle kanala yüzde 1 para cezası kesildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ekranlardaki şiddet sarmalına ve hakaret içerikli yayınlara karşı düğmeye basarak, küresel dijital platformlar ile ulusal televizyon kanallarını kapsayan yaptırım listesi açıkladı.

DİJİTAL VANDALLIĞA KİLİT

Haftalık toplantısını tamamlayan RTÜK, özellikle dijital mecralardaki denetimsizliğe son veren kararlara imza attı. Şiddeti özendirdiği tespit edilen Netflix, Prime Video ve HBO Max platformlarındaki ilgili dizi ve filmlerin yayından tamamen kaldırılmasına hükmedildi.

İncelemeler sonucunda Netflix platformunda yayımlanan "Trigger" dizisi, Prime Video içeriklerinden "Gangs of Lagos" filmi ve HBO Max'te izleyiciyle buluşan "Altın Çocuk" dizisi yaptırım listesine alındı.

RTÜK, bu üç platforma yüzde 2 oranında idari para cezası kesti. Yaptırımın en dikkat çekici adımı, cezaya konu yapımların platformların Türkiye kataloglarından tamamen çıkarılması kararı oldu. Karar, küresel şirketlerin Türkiye pazarındaki içerik politikalarına yönelik en sert müdahalelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Netflix'te yayınlanan Trigger dizisinde öğrenciye silah talimi yapılıyor, bir lise öğrencisi okul baskını yaparak öğrencileri katlediyordu.

ŞİDDETİ ÖZENDİRİCİ SAHNELERE GEÇİT YOK

Dijital mecraların yanı sıra ulusal kanallardaki diziler şiddet incelemesine takıldı. NOW TV ekranlarında yayımlanan "Yeraltı" dizisinin mart ve nisan aylarındaki bölümleri mercek altına alındı. Kurul, dizideki sahneleri "şiddete alıştırıcı" bularak kanala yüzde 2 oranında ceza verdi.

Kanal D ekranlarındaki "Eşref Rüya" dizisi benzer gerekçelerle yaptırımla karşılaştı.

HAKARETE CEZA

RTÜK'ün gündemindeki bir diğer başlık, haber kanallarındaki tartışma programlarında kullanılan ifadeler oldu. Halk TV'de yayımlanan "Sansürsüz" programında CHP Milletvekili Cemal Enginyurt'un Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik sözleri "küçük düşürücü" olarak değerlendirildi. Sunucunun müdahalesine rağmen ihlalin gerçekleştiğini belirleyen kurul, kanala yüzde 2 idari para cezası uyguladı.

SZC TV'de yayımlanan "Nokta Atışı" programı yaptırım uygulanan bir diğer yayın oldu. TİP Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü'nün uyuşturucuyla mücadele politikalarına yönelik eleştirileri sırasında kullandığı ifadelerin "devlet kurumlarını aşağıladığı" saptandı. Bu ihlal nedeniyle SZC TV'ye yüzde 1 oranında para cezası kesildi.

