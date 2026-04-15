11 Mart 2024'te yapılan benzer eylemde Seyhan Belediyesi yetkilileri yol yapılacağı sözü vermesine rağmen sorun çözülmedi.

Engelli çocuğu olan Cemile Atay, okul servisinin bozuk yola girmemesi nedeniyle çocuğunu her gün kucağında yola kadar taşıdığını belirtti.

Mahallede kanalizasyon hattı bulunmaması ve lağım sularının taşması nedeniyle özellikle engelliler ve çocuklar mağdur oluyor.

Mahalle sakinleri, Seyhan Belediyesi'nin yol yapımı için ASKİ'nin altyapı çalışmasını gerekçe gösterdiğini ancak ASKİ'nin bölgede faaliyet yürütmediğini iddia etti.

Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde vatandaşlar, 6 yıldır devam eden altyapı eksikliği ve bozuk yollar nedeniyle eylem yaptı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yıllardır süren altyapı eksikliği ve bozuk yollar nedeniyle belediyelere karşı eylem yaptı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi sakinleri, 12189 ve civar sokaklarda süregelen ihmallere karşı bir araya geldi. Bölge halkı, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi'nin mesuiiyet almadığını belirterek tepkilerini dile getirdi.

Mahallede kanalizasyon hattının bulunmaması ve yolların asfaltlanmamasının, özellikle engelli fertler ve çocuklar için hayatı çekilmez kıldığı belirtiliyor.

Okul servisinin giremediği sokakta 17 yaşındaki engelli oğlunu sırtında taşıyan Cemile Atay’ın feryadı eyleme damga vurdu.. (Fotoğraflar: İHA)

'ENGELLİ EVLADIMI YOLA KADAR TAŞIYORUM'

Mahalle sakinleri, Seyhan Belediyesi'nin yol yapımı için Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) altyapı çalışmasını gerekçe gösterdiğini, ancak ASKİ'nin bölgede herhangi faaliyet yürütmediğini öne sürdü.

Eylem sırasında engelli evladı Ahmet Atay'ı kucağında taşıyarak yetkililere seslenen Cemile Atay, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Bu bölge yaklaşık 6 yıldır böyle. 6 yıldır Seyhan Belediyesi ASKİ'nin çalışmasını öne sürüp yollarımızı yapmıyor. ASKİ de bölgede çalışma yapmıyor, kanalizasyonlarımız yok. Lağım suları mahalleye taşmış durumda. Okul servisi bu bozuk yola girmediği için her gün engelli evladımı kucağımda yola kadar taşıyorum. Çocuk ağır, taşırken zorlanıyorum, hastalıklara kaldım. Bu yolun bir an önce yapılmasını istiyorum."

Toz ve lağım suları içinde yaşayan vatandaşlar, 2024 yılındaki sözlerin tutulmamasına tepki gösterdi.

HER GELDİKLERİNDE SÖZ VERİP YAPMIYORLAR

Mahallede 2019 yılından bu yana yaşadığını belirten Yusuf Yosunkaya ise, "ASKİ buraya geliyor, 'yapacağız' diyor ancak yapmıyor. Bizler burada çok mağduruz. Tek isteğimiz yol ve kanalizasyon. Engellilerimiz var, hep mağdurlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, aynı bölgede 11 Mart 2024 tarihinde de benzer bir eylem yapıldığı ve CHP'li Seyhan Belediyesi yetkililerinin ASKİ'nin çalışmalarını gerekçe göstererek yolun yapılacağı sözünü verdiği hatırlatıldı. Aradan geçen süreye rağmen mahalledeki altyapı sorununun çözülmemesi tepkileri artırdı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde yıllardır asfaltlanmayan yollar ve eksik altyapı nedeniyle mağdur olan mahalleli eylem yaptı.