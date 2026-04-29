CANLI YAYIN
Geri

Bursa'da kesilen ağaç kamyonetin üzerine devrildi: Sürücü Temel Kurt hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kesilen ağacın üzerine devrildiği kamyonetin sürücüsü Temek Kurt hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 şüphelinin jandarma ekiplerine gözaltına alındığı bildirildi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kesilen çam ağacı seyir halindeki kamyonetin üzerine devrildi.
  • Kamyonet sürücüsü Temel Kurt, araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.
  • Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
  • Kurt'un cesedi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
  • Olayla ilgili 1 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kesilen ağacın üzerine devrildiği kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kirazlı Mahallesi'nde Temel Kurt idaresindeki kamyonetin üzerine, seyir halinde olduğu sırada yol kenarında kesimi yapılan çam ağacı devrildi.

Sürücü Temel Kurt araç içinde sıkıştı.

Bursa'da Uludağ yolundaki ormanda özel bir şirket tarafından kesilen ağacın, inşaat alanına malzeme taşıyan kamyonetin üzerine devrilmesi sonucu araçta bulunan Temel Kurt (35) hayatını kaybetti (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'da kesilen ağaç kamyonetin üzerine devrildi: Sürücü Temel Kurt hayatını kaybetti-3

Kurt'un cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili 1 şüphelinin jandarma ekiplerine gözaltına alındığı bildirildi.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler