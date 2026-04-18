Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş dosyasında cep telefonunun çözümü için yeni bir ekip kurulduğunu ve İspanya'ya gönderilen telefon üzerinde yeniden çalışma başlatıldığını açıkladı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında firari Umut Altaş'ın iadesi için ABD'den kırmızı bülten çıkarıldığını ve Altaş'ın olayı çözecek en önemli kişi olduğunu belirtti.

Bakan Gürlek, çocukların cezalarının artırılması ve sosyal medyada 18 yaş üstü için kimlik düzenlemesinin 12. Yargı Paketi'nde yer alacağını duyurdu.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ilgili sürecin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğü kaydedildi.

IBAN mağdurlarıyla ilgili bir düzenlemenin Meclis'te olduğu ve CHP'ye ilişkin mutlak butlan kararı iddialarına yönelik konunun şu an istinafta bulunduğu belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gürlek, Meclis'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Yeni ekip kuruldu'' ROJİN KABAİŞ DOSYASI İÇİN EKİP KURULDU



Bakanlık bünyesinde faili meçhulleri araştırmak için kurulan birimdeki dosyalar arasında ilerleme kaydedilen başka örneklerin olup olmadığına yönelik soruyu ise Gürlek, şu sözlerle yanıtladı: "Özellikle toplumsal hassasiyet oluşturan dosyalarda insanlar olumlu yanıt almak istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da özellikle cep telefonunun çözümü konusunda daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi bir yerde ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz. Dosyadaki şahıslara değil, biz dosya bazlı olarak bakıyoruz ama tabi genelde kamuoyu özellikle böyle faili meçhul kalmış, bayanların, çocuk cinayetlerinin aydınlatılmasını istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir. Başsavcılarımız bakıyor. İspanya'ya gönderilmişti (telefon). Şu an yeni bir ekip kurduk, çalışıyoruz. Yeniden bir çalışma başlattık. Arkadaşlarımız da bakıyor. Teknik olarak da destek veriyoruz."

IBAN MAĞDURLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME MECLİS'TE



IBAN mağdurlarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin ise Gürlek, "Bilmiyoruz artık, Meclis'ten geçer mi geçmez mi. Bir düzenlememiz var." açıklamasında bulundu. CHP için "mutlak butlan" kararı verileceği iddialarına ilişkin Gürlek, konunun şu an istinafta olduğunu, mahkemenin ne zaman, ne kararı vereceğiyle ilgili bilgilerinin olmadığını, bir takdirde de bulunamayacaklarını söyledi.



"GÜLİSTAN DOKU CİNAYETİNDE FİRARİ ALTAŞ'IN İADESİNİ İSTEDİK" Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin gelişmelerin anımsatılması üzerine Gürlek, ABD'deki Umut Altaş'ın iadesi için kırmızı bülten çıkardıklarını aktardı.