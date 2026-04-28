TBMM Okul Olaylarını Araştırma Komisyonu’nun üyeleri belli oldu

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul olaylarının ardından TBMM’de kritik adım atıldı. Çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldığı riskleri araştıracak 22 üyeli komisyon kuruldu. Sosyal medya etkileri, okul güvenliği ve dijital tehditler masaya yatırılacak.

  • TBMM Genel Kurulu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul olayları ile çocukların dijital ortamlardaki risklerini araştırmak üzere 22 üyeli Meclis Araştırması Komisyonu'nun üyelerini belirledi.
  • Komisyon AK Parti'den 11, CHP'den 5, DEM Parti'den 2, MHP'den 2, İYİ Parti'den 1 ve Yeni Yol Partisi'den 1 milletvekili olmak üzere toplam 22 üyeden oluştu.
  • Komisyon 3 ay süreyle çalışacak ve gerektiğinde Ankara dışında da inceleme yapabilecek.
  • İlk toplantı yarın gerçekleştirilecek ve başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi yapılacak.
  • Komisyon çocukların dijital platformlardaki riskleri, sosyal medya etkileri, okul güvenliği ve alınacak tedbirleri ele alacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldığı risklerin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun üyeleri belirlendi. 22 üyeden oluşacak komisyon, çocukları etkileyen dijital tehditlerden okul güvenliğine kadar birçok başlıkta çalışma yürütecek.

Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak. Gerektiğinde Ankara dışında da inceleme yapılabilecek. İlk toplantı ise yarın gerçekleştirilecek. Toplantıda başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi yapılacak.

TBMM’den okul saldırıları adımı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

GENEL KURUL'DA ÜYE SEÇİMİ YAPILDI

Genel Kurul'da grup önerilerinin görüşülmesinin ardından, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu için üye seçimi yapıldı.

KOMİSYONDA KİMLER VAR?

Komisyonda AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nden milletvekilleri yer aldı.

AK Parti üyeleri:

  • Hasan Arslan
  • Lütfiye Selva Çam
  • Mehmet Emin Öz
  • İsa Mesih Şahin
  • Yıldız Konal Süslü
  • İrfan Karatutlu
  • Latif Selvi
  • Mustafa Hamarat
  • Nazım Maviş
  • Mehmet Ali Cevheri
  • Yusuf Beyazıt

CHP üyeleri:

  • Suat Özçağdaş
  • Murat Bakan
  • Ali Öztunç
  • Gizem Özcan
  • Mahmut Tanal

DEM Parti üyeleri:

  • Yılmaz Hun
  • Beritan Güneş Altın
  • MHP üyeleri:
  • Zuhal Karakoç
  • İbrahim Özyavuz

İYİ Parti:

  • Şenol Sunat

Yeni Yol Partisi:

  • Birol Aydın

DİJİTAL TEHDİTLER MASAYA YATIRILACAK

Komisyon çalışmalarında:

  • çocukların dijital platformlarda karşılaştığı riskler,
  • sosyal medya etkileri,
  • okul güvenliği,
  • benzer olayların önlenmesi için alınacak tedbirler,
  • çözüm önerileri

ele alınacak.

GENEL KURUL'DA AİDAT DÜZENLEMESİ GÖRÜŞÜLDÜ

TBMM Genel Kurulu'nda daha sonra, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren "Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine geçildi.

