Komisyon AK Parti'den 11, CHP'den 5, DEM Parti'den 2, MHP'den 2, İYİ Parti'den 1 ve Yeni Yol Partisi'den 1 milletvekili olmak üzere toplam 22 üyeden oluştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldığı risklerin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun üyeleri belirlendi. 22 üyeden oluşacak komisyon, çocukları etkileyen dijital tehditlerden okul güvenliğine kadar birçok başlıkta çalışma yürütecek.

Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak. Gerektiğinde Ankara dışında da inceleme yapılabilecek. İlk toplantı ise yarın gerçekleştirilecek. Toplantıda başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi yapılacak.