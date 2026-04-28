Şüphelinin avukatı, müvekkilinin şizofreni hastası olduğunu belirten adli tıp raporu sunarak sağlık kurumuna gönderilmesini talep etti.

CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı düzenlediği tespit edilen M.G, "siyasi partilerin veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na ait binaya zarar verdiği ve çevredekileri tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, "siyasi partilerin veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



AVUKATI ŞİZOFRENİ SAVUNMASI YAPTI

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda ifade vermek istemediğini belirten şüphelinin avukatı ise müvekkilinin şizofreni hastası olduğuna dair adli tıp raporu bulunduğunu savunarak, tutuklama yerine ilgili sağlık kurumuna gönderilmesini talep etti.

SALDIRGAN TUTUKLANDI



Hakimlik, dosyadaki görüntü kayıtları, müşteki beyanları ve mevcut delil durumu kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle M.G.'nin tutuklanmasına karar verdi.