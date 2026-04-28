Proje Edirne'yi İstanbul'a bağlayarak Türkiye'nin Avrupa ile demir yolu bağlantısını güçlendirecek ve ihracat kapasitesini artıracak.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi Kapıkule-Çerkezköy, Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule-Halkalı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor.

Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında test sürüşleri başladı, 153 kilometrelik hatta altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandı.

Türkiye'nin demir yolu ağını Avrupa'nın kalbine taşıyacak vizyon projesinde trenler nihayet raylarla buluştu ve Çerkezköy-Kapıkule hattında beklenen test sürüşleri resmen başladı.

200 KM HIZLA 4 SAATTEN 1,5 SAATE

Asya ile Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturan devasa yatırım, kıtalararası ulaşım ve ticaret ağında yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli inşa edilen yüksek standartlı hatta İstanbul-Edirne arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşımacılığı süresi 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inerek lojistik alanında büyük bir avantaj sağlayacak.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi toplam 3 kritik etaptan oluşuyor. Proje kapsamında 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı hatları adım adım hayata geçiriliyor.

Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak 3 etaplı dev projede sona yaklaşılıyor. 2019 yılında yapımına başlanan ve Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan hattın Çerkezköy-Kapıkule bölümünde trenler raylara inerek test sürüşüne başladı. (Fotoğraflar: AA ve DHA'dan alınmıştır)

7 YIL SONRA MUTLU SON

Türkiye'nin vizyoner ulaşım hamleleri arasında öne çıkan projenin 2019 yılında yapımına başlanan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde altyapı, üstyapı ve demir yolu bakım teknik elemanları yapım çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabında tarihi bir eşik aşıldı.

GİDİŞ GELİŞ TESTTE

Mühendislik başarısı olarak nitelendirilen hattın belli bölümlerinde yüksek hızlı tren setiyle belirlenen güzergahlar üzerinde geliş ve gidiş istikametinde test sürüşleri gerçekleştirildi.

Proje bittiğinde İstanbul ile Edirne arası seyahat süresi 1 saat 30 dakikaya inecek. Yük trenlerinin seyahat süresini 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşürecek hat ticarete ivme kazandıracak.

AVRUPA BAĞLANTISINDA KESİNTİSİZ ULAŞIM

Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak proje, tarihi 'İpek Demir Yolu' güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalardan biri olarak değerlendiriliyor.

Hem yolcu hem yük taşımacılığına imkan tanıyan modern altyapısıyla proje, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki stratejik konumunu daha da güçlendirecek. Yüksek standartlı demir yolu bağlantısı sayesinde ihracat kapasitesinin artırılması ve kesintisiz ulaşım ağının kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.