Aziz İhsan Aktaş davasında 24’üncü duruşma sona erdi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davanın 24’üncü duruşmasında sanık avukatları savunmalarını yaptı. Aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı dosyada avukatlar, iddianamedeki rüşvet suçlamalarını reddederek “çelişki” ve “eksik inceleme” savunması yaptı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz yargılanan bazı sanıkların avukatları katıldı.

MAHKEMEDE "ÇELİŞKİ" ÇIKIŞI

Sanık avukatları, müvekkillerinin iddianamede yer alan suçlamaları işlemediğini savunarak dosyada birçok çelişki bulunduğunu öne sürdü. Avukatlar, "hayali satış" iddialarına dikkat çekerek rüşvet suçunun unsurlarının oluşmadığını iddia etti.

Dosyadaki bazı belge ve araştırmaların eksik olduğunu savunan avukatlar, kovuşturmanın genişletilmesini talep etti.

Bazı tutuksuz sanıkların avukatları ise esasa ilişkin mütalaanın ardından ayrıntılı savunma yapacaklarını belirterek müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmasını istedi.

11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davaya, yarın avukatların taleplerinin alınmasıyla devam edilecek.

