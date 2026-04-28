AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'li Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'a sosyal medyadan teşekkür etti.

Karşıyaka Belediye Meclisi, binanın yarısının Teknoloji Geliştirme Merkezi olarak kullanıldığı tesiste diğer yarısını da üniversiteye devretti.

Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy'deki Deniz Baykal Kültür Merkezi'ni 15 yıllığına bedelsiz olarak İzmir Bakırçay Üniversitesi'ne tahsis etti.

İzmir'de yerel yönetim ile merkezi hükümet temsilcilerini eğitim paydasında buluşturan önemli bir adım atıldı. Karşıyaka Belediyesi'ne ait Deniz Baykal Kültür Merkezi , akademik ve sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere 15 yıllığına İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin hizmetine sunuldu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal , tahsisin ilçe için taşıdığı öneme dikkat çekerek, " Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin kamu yararı doğrultusunda eğitim-öğretim bilimsel araştırma, toplumsal faydaya yönelik sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere Bakırçay Üniversitesi'ne 15 yıl bedelsiz verilmesi öngörülmektedir. Bina üzerinde Kent A.Ş'nin irtifa hakkı devam etmektedir. Üniversite ile protokol yapılacaktır. Bizim için bu tahsis çok önemli. İlçemize yüksek öğrenim gelmiş olacak " diye konuştu.

Karşıyaka Belediye Meclisi'nin son toplantısında alınan kararla, ilçenin önceki başkanı Cemil Tugay döneminde yarısı Teknoloji Geliştirme Merkezi olarak kullandırılan binanın diğer yarısı üniversiteye devredildi.

Örnekköy'de yer alan tesisin tamamının üniversiteye devrini öngören protokol resmiyet kazandı. İzmir Bakırçay Üniversitesi ile Karşıyaka Belediyesi arasında yürütülen görüşmeler mutabakatla sonuçlandı. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada sürece dair bilgi verilerek, " Üniversitemiz ile Karşıyaka Belediyesi arasında, Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin 15 yıllığına üniversitemize ücretsiz olarak tahsis edilmesine ilişkin protokol imzalandı " ifadeleri kullanıldı.

BAKAN VE AK PARTİ'Lİ VEKİLE ZİYARET

Ünsal, geçtiğimiz haftalarda AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek gündeme gelmişti.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, eğitime verilen bu destekten dolayı CHP’li Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal’a teşekkürlerini iletti.

İNAN'DAN TEŞEKKÜR

Eğitime yönelik bu hamle siyaset üstü bir yaklaşımla karşılık buldu. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'a teşekkürlerini iletti.

İnan, öğrencilere ve akademi camiasına hayırlı olmasını dilediği karar için, "Eğitime ve üniversiteli gençlerimize sağlanan bu kıymetli destek için Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın B. Yıldız Ünsal'a teşekkür ediyorum. Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin İzmir Bakırçay Üniversitemize tahsisi, öğrencilerimiz ve akademi camiamız için hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.