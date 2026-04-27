Büyüklük (Ml) Yer Tarih Saat (TSİ) Enlem Boylam Derinlik (km) 3.9 Battalgazi 2026-04-27 15:41:58 38.27083 N 38.69417 E 13.27 4.4 Battalgazi 2026-04-27 15:42:38 38.275 N 38.69222 E 16.36

40 SANİYE ARAYLA İKİ DEPREM

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kısa aralıklarla meydana gelen iki deprem bölgede paniğe neden oldu. Afet verilerine göre ilk sarsıntı saat 15.41.58'de, ikinci deprem ise yalnızca 40 saniye sonra 15.42.38'de kaydedildi.