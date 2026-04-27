CANLI YAYIN
Geri

Malatya'da önce 3.9 sonra 4.4 büyüklüğünde deprem: 40 saniye arayla sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 40 saniye arayla 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 27 Nisan 2026 tarihinde 40 saniye arayla iki deprem meydana geldi.
  • AFAD verilerine göre ilk sarsıntı saat 15.41'de 3.9 büyüklüğünde kaydedildi.
  • İkinci sarsıntı saat 15.42'de 4.4 büyüklüğünde gerçekleşti.
  • İlk deprem yerin 13.27 kilometre, ikinci deprem ise 16.36 kilometre derinliğinde oluştu.
  • Sarsıntılar Battalgazi ilçesi ve çevresinde hissedildi.

Son dakika haberi: AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde önce 3.9 sonra 4.4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyüklük (Ml)YerTarihSaat (TSİ)EnlemBoylamDerinlik (km)
3.9Battalgazi2026-04-2715:41:5838.27083 N38.69417 E13.27
4.4Battalgazi2026-04-2715:42:3838.275 N38.69222 E16.36

40 SANİYE ARAYLA İKİ DEPREM

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kısa aralıklarla meydana gelen iki deprem bölgede paniğe neden oldu. Afet verilerine göre ilk sarsıntı saat 15.41.58'de, ikinci deprem ise yalnızca 40 saniye sonra 15.42.38'de kaydedildi.

İlk depremin büyüklüğü 3.9 (Ml) olarak ölçülürken, yerin 13.27 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Bu sarsıntının hemen ardından meydana gelen ikinci deprem ise 4.4 (Ml) büyüklüğünde olup 16.36 kilometre derinlikte oluştu.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2026-04-27 15:41:5838.2708338.6941713.27ML3.9Battalgazi (Malatya)
2026-04-27 15:11:0038.2702838.6763913.26ML1.5Battalgazi (Malatya)
2026-04-27 15:04:4638.6622230.527.16ML1.2Merkez (Afyonkarahisar)
2026-04-27 14:57:1038.1491738.598067.03ML1.4Battalgazi (Malatya)
2026-04-27 14:56:4438.6122240.438067.05ML1.6Genç (Bingöl)
2026-04-27 14:49:1639.6919426.3913912.29ML3.0Ezine (Çanakkale)

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler