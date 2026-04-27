Son dakika haberi: AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde önce 3.9 sonra 4.4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini duyurdu.
|Büyüklük (Ml)
|Yer
|Tarih
|Saat (TSİ)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (km)
|3.9
|Battalgazi
|2026-04-27
|15:41:58
|38.27083 N
|38.69417 E
|13.27
|4.4
|Battalgazi
|2026-04-27
|15:42:38
|38.275 N
|38.69222 E
|16.36
40 SANİYE ARAYLA İKİ DEPREM
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kısa aralıklarla meydana gelen iki deprem bölgede paniğe neden oldu. Afet verilerine göre ilk sarsıntı saat 15.41.58'de, ikinci deprem ise yalnızca 40 saniye sonra 15.42.38'de kaydedildi.
İlk depremin büyüklüğü 3.9 (Ml) olarak ölçülürken, yerin 13.27 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Bu sarsıntının hemen ardından meydana gelen ikinci deprem ise 4.4 (Ml) büyüklüğünde olup 16.36 kilometre derinlikte oluştu.
AFAD SON DEPREMLER
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2026-04-27 15:41:58
|38.27083
|38.69417
|13.27
|ML
|3.9
|Battalgazi (Malatya)
|2026-04-27 15:11:00
|38.27028
|38.67639
|13.26
|ML
|1.5
|Battalgazi (Malatya)
|2026-04-27 15:04:46
|38.66222
|30.52
|7.16
|ML
|1.2
|Merkez (Afyonkarahisar)
|2026-04-27 14:57:10
|38.14917
|38.59806
|7.03
|ML
|1.4
|Battalgazi (Malatya)
|2026-04-27 14:56:44
|38.61222
|40.43806
|7.05
|ML
|1.6
|Genç (Bingöl)
|2026-04-27 14:49:16
|39.69194
|26.39139
|12.29
|ML
|3.0
|Ezine (Çanakkale)