İstanbul Valiliği kent içi ulaşımda kritik karar alarak M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bünyesindeki Taksim istasyonunu geçici olarak hizmete kapattı.
İKİNCİ DUYURUYA KADAR AÇILMAYACAK
Alınan tedbir kararı doğrultusunda Taksim bölgesindeki raylı sistem ağında yolcu akışı durduruldu. Metro İstanbul yetkilileri seferlerin aksamayacağını ancak trenlerin ilgili istasyonu pas geçeceğini bildirdi. Kapatma işleminin ne zaman sona ereceği henüz netlik kazanmadı.
RESMİ AÇIKLAMAYLA DUYURDULAR
İstanbul Valiliği talimatıyla hayata geçirilen düzenleme Metro İstanbul tarafından kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, Taksim istasyonundaki seferlerin ikinci duyuruya kadar yapılmayacağını aktardı.
Sürece ilişkin detayları paylaşan Metro İstanbul yönetimi, alınan kararın maddelerini şu sözlerle ilan etti:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci duyuruya kadar;
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.
Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
