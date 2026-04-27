Taksim metro istasyonu İstanbul Valiliği kararıyla kapatıldı | M2 ve fünikülerde yeni rota

Son Dakika... İstanbul Valiliği tarafından alınan yeni güvenlik tedbirleri kapsamında M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı güzergahında bulunan Taksim istasyonu geçici süreyle yolcu giriş çıkışına kapatıldı. Metro İstanbul yönetimi kararı kamuoyuna duyururken araçların söz konusu istasyonda durmayarak seferlerine kesintisiz devam edeceğini bildirdi. Uygulamanın ikinci resmi duyuruya kadar geçerli olacağı aktarıldı.

  • İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.
  • Metro araçları Taksim istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecek.
  • Kapatma kararı Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

İstanbul Valiliği kent içi ulaşımda kritik karar alarak M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bünyesindeki Taksim istasyonunu geçici olarak hizmete kapattı.

İKİNCİ DUYURUYA KADAR AÇILMAYACAK

Alınan tedbir kararı doğrultusunda Taksim bölgesindeki raylı sistem ağında yolcu akışı durduruldu. Metro İstanbul yetkilileri seferlerin aksamayacağını ancak trenlerin ilgili istasyonu pas geçeceğini bildirdi. Kapatma işleminin ne zaman sona ereceği henüz netlik kazanmadı.

Taksim meydanında yer alan Taksim metro istasyonu (Fotoğraf: Depo Photos)

RESMİ AÇIKLAMAYLA DUYURDULAR

İstanbul Valiliği talimatıyla hayata geçirilen düzenleme Metro İstanbul tarafından kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, Taksim istasyonundaki seferlerin ikinci duyuruya kadar yapılmayacağını aktardı.

Sürece ilişkin detayları paylaşan Metro İstanbul yönetimi, alınan kararın maddelerini şu sözlerle ilan etti:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

Metro İstanbul yönetimi kararı kamuoyuna duyururken araçların söz konusu istasyonda durmayarak seferlerine kesintisiz devam edeceğini bildirdi. (Fotoğraf: X ekran görüntüsü)

