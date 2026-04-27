Kapatma kararı Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

İKİNCİ DUYURUYA KADAR AÇILMAYACAK

Alınan tedbir kararı doğrultusunda Taksim bölgesindeki raylı sistem ağında yolcu akışı durduruldu. Metro İstanbul yetkilileri seferlerin aksamayacağını ancak trenlerin ilgili istasyonu pas geçeceğini bildirdi. Kapatma işleminin ne zaman sona ereceği henüz netlik kazanmadı.

Taksim meydanında yer alan Taksim metro istasyonu (Fotoğraf: Depo Photos)