Ataşehir’de su borusu patladı İSKİ vatandaşı fırçaladı: "Bizi aramayın"

İstanbul Ataşehir İçerenköy Mahallesi Fevzi Paşa Sokak'ta şebeke suyu borusu patladı ve yaklaşık 1 haftadır su boşa akıyor. CHP'li İBB'ye bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni aradıklarını ancak yetkililerin kendilerine yardımcı olmak yerine fırça attığını belirten vatandaşlar yardım bekliyor.

  • İstanbul Ataşehir İçerenköy Mahallesi Fevzi Paşa Sokak'ta şebeke suyu borusu patladı ve yaklaşık 1 haftadır su boşa akıyor.
  • Mahalle sakinleri İSKİ'ye defalarca şikayette bulunmasına rağmen ekipler 'ana şebeke bizim işimiz değil' diyerek müdahale etmedi.
  • İSKİ Kadıköy Şube Müdürlüğü'nden patlayan borunun tamirinin birkaç gün içinde yapılacağı bilgisi alındı.
  • Mahalle esnafı Zekeriya İleri, aynı yerde senede 30-40 kez boru patladığını ve düzenli tamir yapılmadığını belirtti.
  • Mahalle sakinleri boşa akan suyun vatandaşın parasıyla geldiğini ve israfın önlenmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Ataşehir'de sokaktaki şebeke suyunu taşıyan patladı.Yaklaşık 1 haftadır suyun boşa aktığını söyleyen mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Su borusu patladı: İSKİ vatandaşı fırçaladı


CHP'li İBB'ye bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni aradıklarını ancak yetkililerin kendilerine yardımcı olmak yerine fırça attığını belirten vatandaşlar yardım bekliyor.

Ataşehir'de su 1 haftadır boşa akıyor. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir)

Ahmet Aslan, "1 haftadır akıyor. Yazık günah değil mi? Bu suyun parası vatandaştan çıkıyor" dedi. Zekeriya İleri, "Bir haftadır su boşa akıyor. Başvurmadığımız yer kalmadı. Geleceğiz makineler bozuk diyorlar. Burayı yapıyorlar 15 gün sonra yeniden patlıyor" diye konuştu.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi Fevzi Paşa Sokak'ta, şebeke suyunu taşıyan boru bilinmeyen bir nedenle patladı. Mahalle sakinleri iddiaya göre defalarca ilgili kurumlara şikayetlerini dile getirseler de herhangi bir çözüm bulunamadı. Boşa akan su sokaktan caddeye ulaştı.

Esnaf Zekeriya İleri

"50 YERE ŞİKAYET ETTİK HER YERİ ARADIK KİMSE GELMİYOR"

Mahallede esnaf olan Zekeriya İleri, "Bir haftadır su boşa akıyor. Başvurmadığımız yer kalmadı. Geleceğiz makineler bozuk diyorlar. Burayı yapıyorlar 15 gün sonra yeniden patlıyor. Senede 30-40 sefer buradaki boru patlıyor. Düzenli bir yapım yok, gelen yapıyor sonra da çekip gidiyor. Mahalleli susuz kalıyor, yazık günah değil mi bu suya. Buradaki su Çarşamba gününden beri 1 haftadır akıyor. 50 yere şikayet ettik her yeri aradık kimse gelmiyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Akan su normal içtiğimiz şebeke suyu" dedi.

Su boşuna akıyor.

"TELEFON AÇIYORUZ BİZE FIRÇA ATIYORLAR"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Aslan, "Telefon açtık. İSKİ'nin elemanları geldi buraya. 'Ana şebeke bu bizim işimiz değil' diyerek gittiler bir daha da gelen olmadı. Telefon açıyoruz bize fırça atıyorlar İSKİ'den. 'Burası için sürekli aramayın' diyerek bize fırça atıyorlar. Bir daha da gelen olmadı. 1 haftadır akıyor. Yazık günah değil mi bu suyun parası bizden çıkıyor vatandaştan çıkıyor. Yazık günah değil mi insanlara." diye konuştu.

İSKİ yetkilileri

"TALEP OLUŞTUR DİYORLAR GERİSİ GELMİYOR"

Başka bir mahalle sakini Ahmet Peker ise, "Eve her geldiğimde arıyorum hep talep oluştur diyorlar ama gerisi yok. Hiç gelen giden olmadı. Yazık değil mi bu akan suya. 4-5 gündür akıyor bu su biliyorum. 'Talep oluştur' diyorlar başka bir şey yok. Bir de fırça yiyoruz onlardan. Bekliyoruz bakalım ne zaman gelecekler" dedi.

1 HAFTADIR BOŞA AKAN SU BİRKAÇ GÜN DAHA BEKLEYECEK

Diğer yandan İSKİ Kadıköy Şube Müdürlüğü'nden, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Fevzi Paşa sokakta patlayan şebeke suyu borusunun tamirinin birkaç gün içinde yapılacağı bilgisi edinildi.

