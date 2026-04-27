Günün ilk depremi saat 10:44:52'de kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçülürken, merkez üssünün Akdeniz olduğu açıklandı.
Depremin 34.23889 kuzey enlemi ve 26.24139 doğu boylamında, 7.16 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
İKİNCİ DEPREM KISA SÜRE SONRA GELDİ
İlk depremin ardından bölgede bir sarsıntı daha yaşandı. Saat 11:06:37'de meydana gelen ikinci depremin de büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre bu depremin koordinatları 34.61889 kuzey enlemi ve 26.03639 doğu boylamı olarak açıklanırken, derinliği ise 8.85 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (27 NİSAN PAZARTESİ)
|Tarih (TS)
|Yer
|Büyüklük
|Derinlik (Km)
|Tip
|Enlem
|Boylam
|10:44:52
|Akdeniz
|4.0
|7.16
|ML
|34.2388
|26.2413
|10:33:34
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2.4
|7.01
|ML
|38.0155
|36.5883
|10:19:54
|Biga (Çanakkale)
|1.8
|6.98
|ML
|40.3730
|27.1208
|10:07:19
|Sındırgı (Balıkesir)
|1.0
|7.08
|ML
|39.2016
|28.2866
|09:54:41
|Akçadağ (Malatya)
|2.0
|7.01
|ML
|38.4755
|38.0363
|09:12:57
|Akdeniz
|3.3
|8.18
|ML
|34.8016
|26.0283
|08:50:43
|Köyceğiz (Muğla)
|1.0
|7.00
|ML
|37.0008
|28.5469
|08:12:11
|Kelkit (Gümüşhane)
|1.6
|17.25
|ML
|39.9519
|39.2297
|07:50:57
|Akçadağ (Malatya)
|1.8
|7.05
|ML
|38.4813
|38.0083
|07:40:05
|Pütürge (Malatya)
|1.7
|15.88
|ML
|38.2105
|38.6116
|07:38:12
|Battalgazi (Malatya)
|1.1
|7.00
|ML
|38.1891
|38.6038
|07:22:59
|Sındırgı (Balıkesir)
|1.6
|5.80
|ML
|39.1933
|28.3169
|06:39:15
|Bulanık (Muş)
|1.3
|29.37
|ML
|39.2397
|42.2219
|06:27:15
|Çameli (Denizli)
|1.1
|6.98
|ML
|37.1672
|29.3572
|06:25:41
|Ovacık (Tunceli)
|1.3
|6.98
|ML
|39.3761
|39.0569
|06:21:11
|Aslanapa (Kütahya)
|1.4
|7.00
|ML
|39.0891
|29.7561
|06:05:05
|Ula (Muğla)
|1.2
|6.97
|ML
|37.0900
|28.4002
|05:36:11
|Sındırgı (Balıkesir)
|1.3
|6.91
|ML
|39.2119
|28.1994
|05:29:00
|Yeşilyurt (Malatya)
|1.2
|7.06
|ML
|38.3086
|38.2152
|05:18:01
|Göksun (Kahramanmaraş)
|1.3
|7.00
|ML
|38.1691
|36.6877
|04:50:27
|Pütürge (Malatya)
|1.6
|6.38
|ML
|38.2819
|38.8522
|04:49:45
|Güneysınır (Konya)
|1.5
|6.99
|ML
|37.1866
|32.7270