Akdeniz'de deprem fırtınası: 4,0 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi

AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında aynı gün içerisinde iki ayrı deprem meydana geldi. İlk sarsıntı 4.0 büyüklüğünde kaydedilirken, kısa süre sonra yine 4.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.

  • AFAD verilerine göre 27 Nisan 2026 tarihinde merkez üssü Akdeniz olan 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Depremin merkez üssü 34.23889 kuzey enlemi ve 26.24139 doğu boylamı koordinatlarında yer aldı.
  • Sarsıntı saat 10:44:52'de kaydedildi ve derinliği 7,16 kilometre olarak ölçüldü.
  • Aynı gün Akdeniz'de saat 09:12:57'de 3,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.
  • 27 Nisan günü Türkiye'nin çeşitli illerinde toplam 22 deprem kaydedildi.

Günün ilk depremi saat 10:44:52'de kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçülürken, merkez üssünün Akdeniz olduğu açıklandı.

Depremin 34.23889 kuzey enlemi ve 26.24139 doğu boylamında, 7.16 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

İKİNCİ DEPREM KISA SÜRE SONRA GELDİ

İlk depremin ardından bölgede bir sarsıntı daha yaşandı. Saat 11:06:37'de meydana gelen ikinci depremin de büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

AFAD verilerine göre bu depremin koordinatları 34.61889 kuzey enlemi ve 26.03639 doğu boylamı olarak açıklanırken, derinliği ise 8.85 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (27 NİSAN PAZARTESİ)

Tarih (TS)YerBüyüklükDerinlik (Km)TipEnlemBoylam
10:44:52Akdeniz4.07.16ML34.238826.2413
10:33:34Göksun (Kahramanmaraş)2.47.01ML38.015536.5883
10:19:54Biga (Çanakkale)1.86.98ML40.373027.1208
10:07:19Sındırgı (Balıkesir)1.07.08ML39.201628.2866
09:54:41Akçadağ (Malatya)2.07.01ML38.475538.0363
09:12:57Akdeniz3.38.18ML34.801626.0283
08:50:43Köyceğiz (Muğla)1.07.00ML37.000828.5469
08:12:11Kelkit (Gümüşhane)1.617.25ML39.951939.2297
07:50:57Akçadağ (Malatya)1.87.05ML38.481338.0083
07:40:05Pütürge (Malatya)1.715.88ML38.210538.6116
07:38:12Battalgazi (Malatya)1.17.00ML38.189138.6038
07:22:59Sındırgı (Balıkesir)1.65.80ML39.193328.3169
06:39:15Bulanık (Muş)1.329.37ML39.239742.2219
06:27:15Çameli (Denizli)1.16.98ML37.167229.3572
06:25:41Ovacık (Tunceli)1.36.98ML39.376139.0569
06:21:11Aslanapa (Kütahya)1.47.00ML39.089129.7561
06:05:05Ula (Muğla)1.26.97ML37.090028.4002
05:36:11Sındırgı (Balıkesir)1.36.91ML39.211928.1994
05:29:00Yeşilyurt (Malatya)1.27.06ML38.308638.2152
05:18:01Göksun (Kahramanmaraş)1.37.00ML38.169136.6877
04:50:27Pütürge (Malatya)1.66.38ML38.281938.8522
04:49:45Güneysınır (Konya)1.56.99ML37.186632.7270
