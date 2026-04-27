Aynı gün Akdeniz'de saat 09:12:57'de 3,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.

Sarsıntı saat 10:44:52'de kaydedildi ve derinliği 7,16 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD verilerine göre 27 Nisan 2026 tarihinde merkez üssü Akdeniz olan 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Günün ilk depremi saat 10:44:52'de kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçülürken, merkez üssünün Akdeniz olduğu açıklandı.

Depremin 34.23889 kuzey enlemi ve 26.24139 doğu boylamında, 7.16 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

İKİNCİ DEPREM KISA SÜRE SONRA GELDİ

İlk depremin ardından bölgede bir sarsıntı daha yaşandı. Saat 11:06:37'de meydana gelen ikinci depremin de büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

AFAD verilerine göre bu depremin koordinatları 34.61889 kuzey enlemi ve 26.03639 doğu boylamı olarak açıklanırken, derinliği ise 8.85 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (27 NİSAN PAZARTESİ)

Tarih (TS) Yer Büyüklük Derinlik (Km) Tip Enlem Boylam 10:44:52 Akdeniz 4.0 7.16 ML 34.2388 26.2413 10:33:34 Göksun (Kahramanmaraş) 2.4 7.01 ML 38.0155 36.5883 10:19:54 Biga (Çanakkale) 1.8 6.98 ML 40.3730 27.1208 10:07:19 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 7.08 ML 39.2016 28.2866 09:54:41 Akçadağ (Malatya) 2.0 7.01 ML 38.4755 38.0363 09:12:57 Akdeniz 3.3 8.18 ML 34.8016 26.0283 08:50:43 Köyceğiz (Muğla) 1.0 7.00 ML 37.0008 28.5469 08:12:11 Kelkit (Gümüşhane) 1.6 17.25 ML 39.9519 39.2297 07:50:57 Akçadağ (Malatya) 1.8 7.05 ML 38.4813 38.0083 07:40:05 Pütürge (Malatya) 1.7 15.88 ML 38.2105 38.6116 07:38:12 Battalgazi (Malatya) 1.1 7.00 ML 38.1891 38.6038 07:22:59 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 5.80 ML 39.1933 28.3169 06:39:15 Bulanık (Muş) 1.3 29.37 ML 39.2397 42.2219 06:27:15 Çameli (Denizli) 1.1 6.98 ML 37.1672 29.3572 06:25:41 Ovacık (Tunceli) 1.3 6.98 ML 39.3761 39.0569 06:21:11 Aslanapa (Kütahya) 1.4 7.00 ML 39.0891 29.7561 06:05:05 Ula (Muğla) 1.2 6.97 ML 37.0900 28.4002 05:36:11 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 6.91 ML 39.2119 28.1994 05:29:00 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 7.06 ML 38.3086 38.2152 05:18:01 Göksun (Kahramanmaraş) 1.3 7.00 ML 38.1691 36.6877 04:50:27 Pütürge (Malatya) 1.6 6.38 ML 38.2819 38.8522 04:49:45 Güneysınır (Konya) 1.5 6.99 ML 37.1866 32.7270