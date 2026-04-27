Gösterimde sahnede konuşan filmin yönetmeni Murat Çeri, ilk defa seyircilerin karşısına çıktığını dile getirerek, "Eğer kaderimin senaryosunu yazsaydım, böyle bir senaryo yazardım. O yüzden Allah'a hamdediyorum. Değerimiz birdi, (ilk galayla birlikte) Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde bin oldu. Bu filmde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Başkan Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Programda, Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a filmin yönetmeni Murat Çeri tarafından hediye takdim edildi.

Galaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok davetli katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a filme verdiği desteklerden dolayı ayrıca teşekkür eden Çeri, şöyle devam etti:

"Devlet düzeyinde yegane destekçimiz oldu. Sonra Kısakürek ailesine, ağabeylikleri ve kardeşlikleri için teşekkür ediyorum. Mehmet Kısakürek'e de 'ruhu şad olsun' diyerek teşekkür ediyorum.

Çünkü 80, 90 yıl sonra ilk defa Necip Fazıl'ın 'Bir Adam Yaratmak' eserini, benim gibi tek bir film yapmış, ikinci filmini çekmemiş birine emanet etti. Ümidim kırıldığında, beni ümitlendirdi. Bir yönetmen için ya da benim gibi Necip Fazıl'a hayran olan biri için böyle bir şeref olamazdı."

Çeri, filmin senaryosunda Necip Fazıl Kısakürek'in metnine sadık kaldığını ve dili de sadeleştirmediğini aktararak, "(Bu filmi) Gençlere ulaştırmak çabasındayım. Çünkü bazı eserler vardır, oturursunuz izlersiniz ve hiçbir şey anlamadığınızı zannedersiniz ama filmden kalbinizde başka duygularla çıkarsınız. 'Bir Adam Yaratmak' da böyle bir eser." diye konuştu.