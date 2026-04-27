Dosyanın en çarpıcı yönlerinden biri ise ifadenin hukuki niteliği oldu. Yılmaz Delen soruşturma kapsamında şimdilik tanık sıfatıyla dinlenecek. Herhangi bir şekilde şüpheli konumda bulunmayan Delen'in, soruşturmanın ilk aşamalarına ilişkin vereceği bilgilerin, yıllardır tartışılan ihmal iddialarını netleştirebileceği değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında dönemin Valisi Tuncay Sonel tutuklanmıştı.

İHMALE İLİŞKİN EKSİK GÖRÜLÜRSE ŞÜPHELİ OLARAK EKLENEBİLİR



Erzurum'da alınacak bu ifadenin, Gülistan Doku dosyasında bugüne kadar tartışılan birçok başlığı yeniden açabilecek nitelikte olduğu ve soruşturmanın seyrinde belirleyici bir rol oynayabileceği belirtiliyor. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tanık olarak alacağı dosyada ihmale ilişkin bir eksiklik görürse Yılmaz Delen'in dosyaya şüpheli olarak eklenebileceği iddia edildi.