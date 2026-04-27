Gülistan Doku soruşturmasında yıllardır kamuoyunun gündeminden düşmeyen "eksik soruşturma" ve "emniyet ihmali" tartışmaları artık yargı zeminine taşındı. Açık kaynaklara yansıyan ve dosyanın ilk aşamalarında kritik adımların atılmadığı yönündeki iddialar sonrası Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
İDDİALAR DOSYAYI YENİDEN AÇTIRDI
Soruşturmanın ilk günlerinden itibaren kamuoyunda sıkça dile getirilen "dosyada boşluklar var", "bazı kritik detayların üzerine gidilmedi" yönündeki değerlendirmeler, başsavcılığın yeni bir inceleme başlatmasına neden oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı geniş çerçevede ele alarak kritik isimlerin ifadelerine başvurduğu öğrenildi.
ERZURUM'A ÇAĞRILDI, İFADE SÜRECİ BAŞLADI
Bu kapsamda, olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen'in Erzurum'a çağrıldığı bildirildi. Talimat yazısının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştığı, tebligatın ardından Delen'in Erzurum'a hareket ettiği ve ifade sürecinin bu sabah başlandığı öğrenildi.
TANIK SIFATIYLA DİNLENECEK
Dosyanın en çarpıcı yönlerinden biri ise ifadenin hukuki niteliği oldu. Yılmaz Delen soruşturma kapsamında şimdilik tanık sıfatıyla dinlenecek. Herhangi bir şekilde şüpheli konumda bulunmayan Delen'in, soruşturmanın ilk aşamalarına ilişkin vereceği bilgilerin, yıllardır tartışılan ihmal iddialarını netleştirebileceği değerlendiriliyor.
İHMALE İLİŞKİN EKSİK GÖRÜLÜRSE ŞÜPHELİ OLARAK EKLENEBİLİR
Erzurum'da alınacak bu ifadenin, Gülistan Doku dosyasında bugüne kadar tartışılan birçok başlığı yeniden açabilecek nitelikte olduğu ve soruşturmanın seyrinde belirleyici bir rol oynayabileceği belirtiliyor. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tanık olarak alacağı dosyada ihmale ilişkin bir eksiklik görürse Yılmaz Delen'in dosyaya şüpheli olarak eklenebileceği iddia edildi.