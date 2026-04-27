Gülistan Doku soruşturmasında dönemin emniyet müdürü Yılmaz Delen ifade veriyor

Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen ifade vermek üzere Erzurum’a çağırıldı. Delen'in, soruşturmanın ilk aşamalarına ilişkin vereceği bilgilerin, yıllardır tartışılan ihmal iddialarını netleştirebileceği değerlendiriliyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tanık olarak alacağı dosyada ihmale ilişkin bir eksiklik görürse Delen'in dosyaya şüpheli olarak eklenebileceği iddia edildi.

  • Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturmasındaki eksik soruşturma ve emniyet ihmali iddialarıyla ilgili yeni bir inceleme başlattı.
  • Olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olan ve şu anda Yalova İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Yılmaz Delen, Erzurum'a çağrılarak ifade vermeye başladı.
  • Yılmaz Delen, soruşturma kapsamında şimdilik tanık sıfatıyla dinleniyor.
  • Başsavcılık, soruşturmada ihmale ilişkin bir eksiklik tespit ederse Yılmaz Delen'in dosyaya şüpheli olarak eklenebileceği belirtildi.
  • Delen'in vereceği ifadenin, soruşturmanın ilk aşamalarına ilişkin yıllardır tartışılan ihmal iddialarını netleştirebileceği değerlendiriliyor.

Gülistan Doku soruşturmasında yıllardır kamuoyunun gündeminden düşmeyen "eksik soruşturma" ve "emniyet ihmali" tartışmaları artık yargı zeminine taşındı. Açık kaynaklara yansıyan ve dosyanın ilk aşamalarında kritik adımların atılmadığı yönündeki iddialar sonrası Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Gülistan Doku (Haberin görselleri DHA, İHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

İDDİALAR DOSYAYI YENİDEN AÇTIRDI

Soruşturmanın ilk günlerinden itibaren kamuoyunda sıkça dile getirilen "dosyada boşluklar var", "bazı kritik detayların üzerine gidilmedi" yönündeki değerlendirmeler, başsavcılığın yeni bir inceleme başlatmasına neden oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı geniş çerçevede ele alarak kritik isimlerin ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor.

ERZURUM'A ÇAĞRILDI, İFADE SÜRECİ BAŞLADI

Bu kapsamda, olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen'in Erzurum'a çağrıldığı bildirildi. Talimat yazısının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştığı, tebligatın ardından Delen'in Erzurum'a hareket ettiği ve ifade sürecinin bu sabah başlandığı öğrenildi.

Yılmaz Delen

TANIK SIFATIYLA DİNLENECEK

Dosyanın en çarpıcı yönlerinden biri ise ifadenin hukuki niteliği oldu. Yılmaz Delen soruşturma kapsamında şimdilik tanık sıfatıyla dinlenecek. Herhangi bir şekilde şüpheli konumda bulunmayan Delen'in, soruşturmanın ilk aşamalarına ilişkin vereceği bilgilerin, yıllardır tartışılan ihmal iddialarını netleştirebileceği değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında dönemin Valisi Tuncay Sonel tutuklanmıştı.

İHMALE İLİŞKİN EKSİK GÖRÜLÜRSE ŞÜPHELİ OLARAK EKLENEBİLİR

Erzurum'da alınacak bu ifadenin, Gülistan Doku dosyasında bugüne kadar tartışılan birçok başlığı yeniden açabilecek nitelikte olduğu ve soruşturmanın seyrinde belirleyici bir rol oynayabileceği belirtiliyor. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tanık olarak alacağı dosyada ihmale ilişkin bir eksiklik görürse Yılmaz Delen'in dosyaya şüpheli olarak eklenebileceği iddia edildi.

