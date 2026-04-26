İşadamı Mesut Karadeniz ve eşi Gilman Karadeniz, Beykoz'daki villalarını satmak için anlaştıkları Erdoğan K. tarafından toplam 32 milyon TL dolandırıldı.
Erdoğan K., villanın yıkılacağı ve tapuya şerh konulduğu bahanesiyle çiftten 23 milyon 322 bin TL, 178 bin USD ve 90 gram altın aldı.
Şüpheli Erdoğan K., sahte CİMER şikayetleri oluşturarak Karadeniz çiftini kandırdı ve ortadan kayboldu.
Karadeniz çifti şikayetçi oldu, gözaltına alınan Erdoğan K. tutuklandı.
Erdoğan K. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
İşadamı Mesut Karadeniz ve eşi 2023 yılında satın aldıkları Beykoz'daki villalarını geçtiğimiz yıl mart ayında satma kararı aldı. Daha önce villaya çevre düzenlemesi yapan Erdoğan K. (46), çiftle evi satmak için anlaştı. Ancak iddiaya göre Erdoğan K., 'Villa hakkında şikayet var, yıkılabilir' bahanesi üretip, belediyenin villa için detaylı proje talep ettiğini belirterek 35 gün süre istedi. Sorunu halletmek için çiftten aldığı 32 milyon lira ile ortadan kayboldu.
'EVİN YIKILACAK PARA VER'
Gilman Karadeniz'in İstanbul dışında olduğu sırada eve gelen yapı tatil tutanağını güvenlik görevlisi Karadeniz'e iletti.
Gilman Karadeniz durum hakkında Erdoğan K.'dan bilgi almak istediğinde şahıs, tapunun üzerine şerh konulduğunu, evin iskanının iptal edildiğini söyledi. Erdoğan K., yüksek yargı mensubu bir tanıdığı vasıtasıyla sorunu çözeceğini, aksi halde evin yıkılacağını Karadeniz'e söyledi. Karadeniz, şüphelinin sorunun çözümü için istediği yüklü miktarda ödemeyi gerçekleştirdi.
ŞÜPHELİYE ULAŞILAMADI
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Gilman Karadeniz süreç içerisinde 23 milyon 322 bin TL, 178 bin USD, 90 gram altınla birlikte toplamda yaklaşık 32 milyon TL'yi Erdoğan K.'ya verdi. Zaman içinde şahsa ulaşamayan çift, dolandırıldıklarını anlayınca savcılığın yolunu tutup şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdoğan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
10 YIL HAPSİ İSTENDİ
İddianamede Erdoğan K.'nın müştekiden paralar aldığı, müştekinin evi ile ilgili sahte CİMER şikayetleri oluşturduğu, şüphelinin para istemeye devam ettiği, tüm deliller değerlendirildiğinde suçu işlediğinin anlaşıldığı aktarıldı. Erdoğan K., hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme ilerleyen günlerde görülecek.