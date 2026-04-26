Erdoğan K., villanın yıkılacağı ve tapuya şerh konulduğu bahanesiyle çiftten 23 milyon 322 bin TL, 178 bin USD ve 90 gram altın aldı.

İşadamı Mesut Karadeniz ve eşi Gilman Karadeniz, Beykoz'daki villalarını satmak için anlaştıkları Erdoğan K. tarafından toplam 32 milyon TL dolandırıldı.

İşadamı Mesut Karadeniz ve eşi 2023 yılında satın aldıkları Beykoz'daki villalarını geçtiğimiz yıl mart ayında satma kararı aldı. Daha önce villaya çevre düzenlemesi yapan Erdoğan K. (46), çiftle evi satmak için anlaştı. Ancak iddiaya göre Erdoğan K., 'Villa hakkında şikayet var, yıkılabilir' bahanesi üretip, belediyenin villa için detaylı proje talep ettiğini belirterek 35 gün süre istedi. Sorunu halletmek için çiftten aldığı 32 milyon lira ile ortadan kayboldu.