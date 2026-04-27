DİJİTAL ÇAĞIN VİRÜSÜNE KARŞI MÜCADELE

İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen Dezenformasyonla Mücadele kampanyası sporun birleştirici gücünü kullanarak stadyumdaki on binlere ve ekran başındaki milyonlara ulaştı.

Organizasyon kapsamında sadece etkileşim elde etmek amacıyla dolaşıma sokulan asılsız bilgilerin toplumsal güveni zedelediği hatırlatıldı.

Algı operasyonlarına ve yalan haberlere karşı toplumsal bağışıklık kazanmanın önemi vurgulandı. İki kulübün bu kritik meselede gösterdiği hassasiyet dezenformasyonla mücadelenin tüm kamuoyunu ilgilendiren ortak görev olduğunu ortaya koydu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen dezenformasyonla mücadele çalışmaları kapsamında Galatasaray ve Fenerbahçe futbolcuları sahaya ortak mesajla çıktı.