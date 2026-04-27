Türk futbolunun iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe yeşil sahadaki tarihi rekabetlerini bu kez dijital çağın en tehlikeli virüsüne karşı omuz omuza vererek taçlandırdı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen kampanya milyonları ekran başına kilitleyen derbide geniş kitlelere ulaştı. Futbolcuların taşıdığı mesajlarla sosyal medyada yayılan asılsız bilgilerin toplumsal huzuru hedef aldığı aktarıldı. Manipülatif içeriklere karşı toplumun bütün kesimlerine teyakkuzda olma çağrısı yapıldı.
YALANA KIRMIZI KART
Galatasaray ve Fenerbahçe camiaları maç öncesi düzenlenen seremonide dezenformasyonun yıkıcı etkilerine dikkat çekmek amacıyla sahaya özel pankartlarla çıktı.
Futbolcuların ellerinde yükselen "YALANA KIRMIZI KART, DOĞRU BİLGİ GÜÇLÜ TOPLUM" ile "ETKİLEŞİME DEĞİL GERÇEĞE İNAN, DEZENFORMASYONA DUR DE" yazılı mesajlar tribünlerden büyük alkış aldı.
Ezeli rakiplerin sergilediği ortak duruş kamuoyunda geniş yankı buldu.
DİJİTAL ÇAĞIN VİRÜSÜNE KARŞI MÜCADELE
İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen Dezenformasyonla Mücadele kampanyası sporun birleştirici gücünü kullanarak stadyumdaki on binlere ve ekran başındaki milyonlara ulaştı.
Organizasyon kapsamında sadece etkileşim elde etmek amacıyla dolaşıma sokulan asılsız bilgilerin toplumsal güveni zedelediği hatırlatıldı.
Algı operasyonlarına ve yalan haberlere karşı toplumsal bağışıklık kazanmanın önemi vurgulandı. İki kulübün bu kritik meselede gösterdiği hassasiyet dezenformasyonla mücadelenin tüm kamuoyunu ilgilendiren ortak görev olduğunu ortaya koydu.