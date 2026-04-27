27 Nisan 2008 e-muhtırasının üzerinden 19 yıl geçti. "Türkiye'de ilk" olma özelliği taşıyan muhtıraya karşı hükümetin anında cevap verip geri adım atmaması Türk demokrasi tarihinde dönüm noktası oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla 28 Şubat sonrası "1000 yıl sürecek" denilen darbe iklimi bertaraf edildi. Muhtıraya giden süreç TSK içindeki vesayet odakları, Ahmet Necdet Sezer, AYM, Yargıtay ve CHP'nin söylem işbirliğine sahne oldu. ABD ve İngiltere'den ısmarlama "darbe" manşetleri attırıldı, Sezer son MGK'sında "irtica" deyip cuntacılara yol verdi.



E-MUHTIRA'YA GİDEN SÜREÇ: ASKERİ VE YARGI VESAYETİ ANKARA'NIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ





Peki, 27 Nisan "e-muhtıra" sürecinde neler yaşandı? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, üzerinden 19 yıl geçen 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

O günlerde askeri ve yargı vesayetinin bütün karanlığıyla Ankara'nın üzerine çöktüğünü vurgulayan Çelik, o günleri yaşamayan biri için bugünden bakarak o günleri anlamanın zor gelebileceğini söyledi.

"HÜKÜMET OLARAK NE KARAR ALIRSANIZ ALIN, MGK'DE ONA AYAR VERİLİYORDU"



Ömer Çelik, söz konusu tarihlerde sistematik olarak Anayasa'nın üzerine Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin konulduğunu, başbakanın üzerine vesayetçi bir cumhurbaşkanlığının kurgulanmaya çalışıldığını belirterek, "Seçilmiş iktidarın vatandaştan aldığı oyu, siyasi iradesini kadük hale getirmek için Milli Güvenlik Kurulu'nda yapılan siyasetler vardı. Yani siz hükümet olarak ne karar alırsanız alın, Milli Güvenlik Kurulu'nda ona bir şekilde ayar veriliyordu, yönü değiştiriliyordu. Türkiye'de bunun doruk noktası, bu muhtıra geleneğidir." ifadesini kullandı.

Muhtıralar yoluyla hükümetlerin siyasi olarak tamamen işlevsiz bırakıldığını, onun bir kabuk, şekil haline getirildiğini, milletten aldığı iradenin elinden alındığını dile getiren Çelik, bunun bir sonraki aşamasının da darbe olduğunu kaydetti.