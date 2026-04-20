Tunceli 'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 'ya ilişkin yürütülen soruşturma cinayete evrildi. Gizli tanık Şubat'ın beyanları ve elde edilen bulgularla tutuklamalar peş peşe geldi. Gülistan'ın SIM kartını aileden alan ve talihsiz kızın sosyal medya hesaplarında temizlik yaptırdığı belirlenen dönemin valisi Tuncay Sonel önce görevden alındı. Erzurum'daki gözaltı süreci ve savcılık sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı ESKİ VALİ SONEL "SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETMEK"TEN TUTUKLANDI Sonel'in "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etmek veya değiştirme, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlamalarından hüküm giydiği öğrenildi. Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklandı.

Gülistan Doku kaybolduktan iki gün sonra Tunceli'nin stratejik kameralarının yeri değiştirildi



SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK SKANDAL



Öte yandan cinayet şüphesiyle genişletilen dosyada, Doku'nun kaybolmasından sadece iki gün sonra şehrin stratejik noktalarındaki kameraların değiştirildiği ortaya çıktı.



Soruşturma dosyasına giren yeni bilgiler ışığında;



5 DAKİKA ARAYLA 155'İ ARADI: "TÜM KÖR NOKTALARIN KAMERA DEĞİŞİMİ OLACAK"



Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihten 48 saat sonra, 7 Ocak 2020 tarihinde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Bir Aselsan görevlisinin, 5 dakika arayla iki kez 155 polis imdat hattını arayarak, "Tüm kör noktaların kamera değişimi olacak" dediği tespit edildi.

Bu durum, Gülistan'ın en son görüldüğü köprü ve baraj bölgesini de kapsayan, şehre hâkim "K" (kör nokta) noktalarındaki kayıtların incelenip incelenmediği sorusunu gündeme getirdi.