Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek "kör nokta" skandalı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku’nun dosyasında, soruşturmanın seyrini değiştirecek kritik bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesiyle genişletilen dosyada, Doku'nun kaybolmasından sadece iki gün sonra şehrin stratejik noktalarındaki kameraların değiştirildiği ortaya çıktı. Bir Aselsan görevlisinin, 5 dakika arayla iki kez 155 polis imdat hattını arayarak, "Tüm kör noktaların kamera değişimi olacak" dediği tespit edildi. Böylelikle olayı aydınlatabilecek en önemli delilin organize bir "örtbas zinciri" sonucu karartıldığı gözler önüne serilmiş oldu.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma cinayete evrildi. Gizli tanık Şubat'ın beyanları ve elde edilen bulgularla tutuklamalar peş peşe geldi.

Gülistan'ın SIM kartını aileden alan ve talihsiz kızın sosyal medya hesaplarında temizlik yaptırdığı belirlenen dönemin valisi Tuncay Sonel önce görevden alındı. Erzurum'daki gözaltı süreci ve savcılık sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı (Haberin görselleri AA ve Takvim Foto Arşiv'den alındı)

ESKİ VALİ SONEL "SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETMEK"TEN TUTUKLANDI

Sonel'in "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlamalarından hüküm giydiği öğrenildi.

Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklandı.

Gülistan Doku kaybolduktan iki gün sonra Tunceli'nin stratejik kameralarının yeri değiştirildi

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK SKANDAL

Öte yandan cinayet şüphesiyle genişletilen dosyada, Doku'nun kaybolmasından sadece iki gün sonra şehrin stratejik noktalarındaki kameraların değiştirildiği ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren yeni bilgiler ışığında;

5 DAKİKA ARAYLA 155'İ ARADI: "TÜM KÖR NOKTALARIN KAMERA DEĞİŞİMİ OLACAK"

Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihten 48 saat sonra, 7 Ocak 2020 tarihinde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Bir Aselsan görevlisinin, 5 dakika arayla iki kez 155 polis imdat hattını arayarak, "Tüm kör noktaların kamera değişimi olacak" dediği tespit edildi.

Bu durum, Gülistan'ın en son görüldüğü köprü ve baraj bölgesini de kapsayan, şehre hâkim "K" (kör nokta) noktalarındaki kayıtların incelenip incelenmediği sorusunu gündeme getirdi.

Gülistan cinayetini aydınlatabilecek en önemli delillerden biri olan bu kayıtlar incelenmeden kameralar değiştirildi



KAYITLAR İNCELENMEDEN KAMERALAR DEĞİŞTİ

SABAH'ta yer alan habere göre, kaybolma olayını aydınlatabilecek en önemli delillerden biri olan bu kayıtlar henüz analiz edilmeden kameraların değiştirilmesine karar verildi.

Tuncay Sonel sorguda "Kamera değişimi talimatından haberim yoktu" savunması yaptı. Sonel, "Bu konuyla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Ben böyle bir talimat vermedim. Bu konuyu il emniyet müdürü bilir; muhatabı odur" dedi.

Kameraların değiştirilmesine yönelik verilen talimat ʺkasten delil karartmaʺ olarak niteleniyor

KASTEN DELİL KARARTMA

Kör nokta kameralarının değiştirilmesine yönelik verilen talimat soruşturmanın "kasten delil karartma" veya "ihmal" boyutunu daha da derinleştirdi.

Değişimden önceki eski kayıtların silinip silinmediği veya üzerine yazılıp yazılmadığı, davanın çözülmesindeki en büyük teknik soru işareti.

Kamuoyu şu soruların yanıtını bekliyor:

YANIT BEKLEYEN 3 SORU

  • Kritik öneme sahip kör nokta kamera kayıtları değişimden önce yedeklendi mi?

  • Aselsan görevlisi, bu denli geniş çaplı bir değişim talimatını kimden aldı?

  • Emniyet birimleri, arama çalışmaları sürerken neden kamera sistemine müdahale edilmesine izin verdi?




