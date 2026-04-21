CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve yardımcıları dahil 19 şüpheli, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve Sabah'tan alınmıştır.)



ATAŞEHİR'DE İMAMOĞLU MODELİ



Savcılığın yaptığı tespitlerden en önemlisi, Adıgüzel'in tıpkı tutuklanan eski İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi, "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" kurmasına yönelik oldu. Müteahhit ve işadamlarını tıpkı İmamoğlu gibi ihale, imar ve iskân üçgeninde haraca bağlayan Adıgüzel'in, kurduğu "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"nün lideri olduğunun altı çizildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda, aralarında Adıgüzel ve yardımcılarının da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Adıgüzel ile birlikte 19 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.



Rüşvet süreçlerinin Belediye Başkanı adına Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız tarafından yürütüldüğü, rüşvet gelirlerinin belediye personeline dağıtıldığı saptandı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında ifade veren rüşvetçi müteahhit Hümeyra Ökçün ifadesinde, belediyenin Fen İşleri biriminin, şirketine yaptığı denetimlerde eksik çöp konteyneri olduğunu iddia ettiği, bunun alınmasına yönelik yazı gönderildiğini söyledi.