Hava Kuvvetleri’nden nefes kesen kurtarma: Dağlık arazide yaralanan vatandaş helikopterle alındı

Artvin Yusufeli’nde dağlık arazide yaralanan vatandaş, Hava Kuvvetleri’ne ait helikopterle zorlu bölgeden alınarak Erzurum’a sevk edildi. MSB'den yapılan açıklamada yaralan vatandaş, Erzurum'da hastanede tedavi altına alındı.

  • Artvin'in Yusufeli ilçesinde dağlık arazide yaralanan bir vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldı.
  • Yaralı vatandaş tedavi için Erzurum'a ulaştırıldı ve hastanede tedavi altına alındı.
  • Bölgede zorlu coğrafi şartlar nedeniyle karadan ulaşım güç olduğu için hava operasyonu düzenlendi.
  • MSB, yaralı vatandaşa acil şifalar dilediğini açıkladı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde dağlık arazide yaralanan bir vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Zorlu coğrafi şartlar nedeniyle karadan ulaşımın güç olduğu bölgede, ekipler hızlı bir şekilde harekete geçti.

Konuya ilişkin MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki dağlık arazide yaralanan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle zorlu araziden alınarak tedavi için derhâl Erzurum'a ulaştırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı: 15 yaş altına sosyal medya yasağı! Kurallara uymayan platformlara ceza kapıda
