Artvin'in Yusufeli ilçesinde dağlık arazide yaralanan bir vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla kurtarıldı.
Zorlu coğrafi şartlar nedeniyle karadan ulaşımın güç olduğu bölgede, ekipler hızlı bir şekilde harekete geçti.Artvin'de yaylada can pazarı: Bacağı kırılan vatandaşı askeri helikopter kurtardı
Konuya ilişkin MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
Artvin'in Yusufeli ilçesindeki dağlık arazide yaralanan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle zorlu araziden alınarak tedavi için derhâl Erzurum'a ulaştırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.