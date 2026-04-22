AB Komisyonu Sözcülüğü, Türkiye'nin anılmasının Batı Balkanlar'daki jeopolitik ağırlığının bir yansıması olduğunu ve kıyaslama amacı taşımadığını açıkladı.

Belçikalı milletvekili Kennes, açıklamaların ABD ve müttefiklerinin Büyük İsrail projesini desteklemelerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Belçikalı milletvekili Botenga, von der Leyen'in açıklamalarını dünyayı 'biz' ve 'ötekiler' diye ayırmakla eleştirdi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Sol Grup milletvekilleri Rudi Kennes ve Marc Botenga, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye'yi Rusya ve Çin ile birlikte anmasına tepki gösterdi.

"BÜYÜK İSRAİL PROJESİNE DESTEĞİN BİR PARÇASI"

Kennes, von der Leyen'in açıklamalarının dünyadaki mevcut gelişmelerin bir yansıması olduğunu belirterek "Esasen bu, ABD ve diğer suç ortağı ülkelerin kült Büyük İsrail projesini desteklemelerinin bir parçası olarak değerlendirilmeli." diye konuştu.

Büyük İsrail projesine destek verenlerin ana gündemlerinin hala bu projeye karşı tepki verebilen ülkeleri zayıflatmak olduğunu ifade eden Kennes, "(Avrupalı liderler) Güç kaybediyorlar ve bunun farkındalar. Tek umutları okyanusun öteki tarafında büyük abilerinin güçte kalmasını sağlamak ancak kaybediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kennes, dünyanın artık çok kutuplu bir hal almaya başladığını ve Avrupa'nın "dünyanın polisi rolünü" üstlenemediğini, bu nedenle de Rusya, İran ve Çin gibi ülkeleri "düşman ilan ettiğini" belirtti.