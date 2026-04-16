Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, okuldaki silahlı saldırıyı gerçekleştiren fail hakkında iki psikoloğun olaydan önceki tarihlerde çocuk psikiyatri polikliniğinde tedaviye ihtiyaç duyduğu yönünde teşhis ve öneride bulunduğunu, tutuklanan anne Peyman Pınar Mersinli'nin doktor önerilerini dikkate almayarak söz konusu tıbbi desteğe yönelik psikiyatri polikliniklerine müracaatta bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 15 Nisan 2026 tarihinde Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmaya yönelik olarak kamuoyu bilgilendirildi.



ANNE DOKTOR ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALMADI

Olayın faili İsa Aras Mersinli'nin dosyaya yansıyan sağlık sorunlarının tespitine yönelik tüm bilgi ve belgelerin sağlık kuruluşlarından temin edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu evrakların yapılan incelenmesi neticesinde, resmi ve özel 2 kurumda görevli iki psikoloğun olay tarihinden önceki tarihlerde İsa Aras Mersinli'nin çocuk psikiyatri polikliniğinde tedaviye ihtiyaç duyduğu yönünde teşhis ve öneride bulunmalarına rağmen anne P.P.M'nin doktor önerilerini dikkate almayarak söz konusu tıbbi desteğe yönelik psikiyatri polikliniklerine müracaatta bulunmadığı tespit edilmişti. Bu şekilde failin ölüm ve yaralama eylemlerini gerçekleştirmesine sebebiyet verdiği değerlendirilen psikolojik rahatsızlıklarının tedavisindeki sorumluluklarında ihmal gösterdiği tespit olunmuştur.