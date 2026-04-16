CANLI YAYIN
Geri

Kahramanmaraş saldırganı İsa Aras Mersinli'nin annesi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta okula düzenlediği silahlı saldırıyla 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin (14) annesi Peyman Pınar Mersinli, Elazığ’da tutuklanarak cezaevine konuldu. İki psikolog, olaydan önce İsa Aras Mersinli'nin çocuk psikiyatri polikliniğinde tedaviye ihtiyaç duyduğu yönünde teşhis ve öneride bulunmuştu. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, doktor önerilerini dikkate almayan annenin psikiyatri polikliniklerine müracaatta bulunmadığını ve çocuğunun tedavisindeki sorumluluklarında ihmal gösterdiğini tespit etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
  • Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli, Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
  • İki psikolog, olaydan önce İsa Aras Mersinli'nin çocuk psikiyatri polikliniğinde tedaviye ihtiyaç duyduğu yönünde teşhis ve öneride bulunmuştu.
  • Anne Peyman Pınar Mersinli, doktor önerilerini dikkate almayarak psikiyatri polikliniklerine müracaatta bulunmadı.
  • Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, annenin çocuğunun tedavisindeki sorumluluklarında ihmal gösterdiğini tespit etti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, okuldaki silahlı saldırıyı gerçekleştiren fail hakkında iki psikoloğun olaydan önceki tarihlerde çocuk psikiyatri polikliniğinde tedaviye ihtiyaç duyduğu yönünde teşhis ve öneride bulunduğunu, tutuklanan anne Peyman Pınar Mersinli'nin doktor önerilerini dikkate almayarak söz konusu tıbbi desteğe yönelik psikiyatri polikliniklerine müracaatta bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu (Haberin görselleri DHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 15 Nisan 2026 tarihinde Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmaya yönelik olarak kamuoyu bilgilendirildi.

ANNE DOKTOR ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALMADI

Olayın faili İsa Aras Mersinli'nin dosyaya yansıyan sağlık sorunlarının tespitine yönelik tüm bilgi ve belgelerin sağlık kuruluşlarından temin edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu evrakların yapılan incelenmesi neticesinde, resmi ve özel 2 kurumda görevli iki psikoloğun olay tarihinden önceki tarihlerde İsa Aras Mersinli'nin çocuk psikiyatri polikliniğinde tedaviye ihtiyaç duyduğu yönünde teşhis ve öneride bulunmalarına rağmen anne P.P.M'nin doktor önerilerini dikkate almayarak söz konusu tıbbi desteğe yönelik psikiyatri polikliniklerine müracaatta bulunmadığı tespit edilmişti. Bu şekilde failin ölüm ve yaralama eylemlerini gerçekleştirmesine sebebiyet verdiği değerlendirilen psikolojik rahatsızlıklarının tedavisindeki sorumluluklarında ihmal gösterdiği tespit olunmuştur.

İsa Aras Mersinli ve ailesi

İHMAL VAR

Bu doğrultuda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca, şüpheli P.P.M'nin somut olaydaki ihmali eylemi ve bu ihmal neticesi oluşan neticenin vehameti hususları dikkate alınarak tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevki yapılmıştır. Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgu neticesi, P.P.M'nin CMK 100 maddesi gereğince tutuklanmasına karar verilerek şüphelinin Ceza İnfaz Kurumlarına teslimi sağlanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir."

NE OLMUŞTU?

Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Olaydan sonra anne ve baba gözaltına alınmış, baba tutuklanmış, anne ise serbest bırakılmıştı.

Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku mesajı: Amacımız mezarının bulunması
SONRAKİ HABER

Bakan Gürlek’ten Gülistan mesajı

 Ankara’da CH-47 ağır nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı | MSB: 5 personelin durumu iyi
ÖNCEKİ HABER

Ankara’da askeri helikopter kaza kırıma uğradı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler