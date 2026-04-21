Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldığı risklere dikkat çekerek, teknoloji şirketlerine hesap verebilirlik çağrısında bulundu.
Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilciliği Ofisi ve UNICEF iş birliğinde Ankara'da düzenlenen "Çocukların Dijital Ortamlarda Korunması: Uluslararası Politika ve Uygulama Paylaşımı" toplantısına katıldı.
Burada konuşan Erdoğan, dijital dünyanın çocuklar açısından ciddi riskler barındırdığını vurgulayarak, "Dijital dünyanın çocuklar için daha güvenli hale getirilmesi yalnızca ailelerin değil, kamu kurumlarının, teknoloji şirketlerinin, uluslararası kuruluşların ve medya endüstrisinin ortak sorumluluğudur. Özellikle teknoloji şirketlerinin hesap verebilir olmaları ve çocuk dostu tasarım yapmaları bir zorunluluktur" dedi.
"300 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK İSTİSMARA MARUZ KALIYOR"
Çocukların artık sadece sokakta değil dijital dünyada da tehdit altında olduğunu belirten Emine Erdoğan, dünya genelinde internet kullanıcılarının üçte birini çocukların oluşturduğunu söyledi.
Erdoğan, "Ancak ne yazık ki aynı dünyada her türlü istismar da çocuklara aynı hızda, yani bir tıkla ulaşıyor. Yapılan araştırmalar, küresel olarak yılda 300 milyondan fazla çocuğun çevrim içi istismar ve tacize maruz kaldığını gösteriyor. Bu vakaların sıklığının her 10 saniyede 1'e kadar düşmesi, aslında her ülkeyi, her haneyi, her okulu saran bu gizli salgının boyutlarını açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.
"DİJİTAL BİR BİTKİSEL HAYAT" UYARISI
Çocukların dijital dünyada büyüdüğüne dikkat çeken Erdoğan, yetişkinlerin ise bu dünyanın dışında kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Maalesef yetişkinler olarak bizler, üzerimize yapıştırılan dijital göçmen etiketiyle bu dünyanın dışına itilmiş durumdayız. Çocukların yerlisi ilan edildiği dijital dünyaya sınır çizme hakkımız elimizden alındığı gibi bugüne kadar bu çerçevede atılan her adım sansür iddiasıyla maalesef engellendi."
Ekran süresine de değinen Erdoğan, "Sosyal medyayla ve bilgisayar oyunlarıyla dolu 8,5 saate varan ekran süresi, dijital bir bitkisel hayat demek" ifadelerini kullandı.
"TÜM PAYDAŞLARI DAVET EDİYORUM"
Çocukların korunması için hayata geçirilen çalışmalara değinen Emine Erdoğan, "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" ve "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" hakkında bilgi verdi.
Erdoğan, "Bu vesileyle tüm paydaşları bu sözleşmeyi imzalamaya davet ediyorum" diyerek, dijital güvenliğin küresel bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.
"KÜRESEL BİR UYANIŞ VAR"
Birçok ülkede çocukların dijital ortamlara erişimini sınırlandıran düzenlemelerin gündemde olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'de de benzer bir düzenlemenin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.
Erdoğan, "15 yaşını doldurmamış çocuklarımızın sosyal medyaya erişiminin kısıtlanması, 15 yaşını doldurmuş gençlerimiz için ise yaşlarına uygun ayrıştırılmış hizmetler ile ebeveyn kontrol araçlarının sunulması planlanıyor" dedi.
"SAĞLAM SINIRLARA İHTİYACIMIZ VAR"
Dijitalleşmenin kontrolsüz kullanımının ciddi riskler doğurduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Gerçek özgürlük, başıboş bir istediğini yapabilme gücü değil, insanın her şeyden önce eleştirel düşünebilmesidir. Aklını, zihnini, ruhunu istila edecek unsurlara karşı sınır çizebilmesidir. İşte bu yüzden sağlam sınırlara ihtiyacımız var."
"AİLE YEGANE SIĞINAĞIMIZ"
Ailelerin bu süreçte kritik rol oynadığını ifade eden Erdoğan, "O halde göz göze, gönül gönüle, yüz yüze iletişim kurmaktan, ailece birlikte vakit geçirmekten vazgeçmeyelim. Şu bir gerçek ki aile, dün olduğu gibi bugün de hayatın türlü fırtınaları karşısında yegane sığınağımızdır" dedi.
BAKAN GÖKTAŞ: "ÇOCUKLARIMIZIN KORUNMASI ÖNCELİK"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da dijital ortamların çok boyutlu ele alınması gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini sağlamak; yalnızca ulusal değil, küresel bir sorumluluktur" dedi.
Göktaş, sosyal medya düzenlemesi kapsamında 15 yaş altına yönelik kısıtlamalar ve platformlara çocuk güvenliği odaklı yükümlülükler getirileceğini ifade etti.
Şubat ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı"nın önemli bir adım olduğunu belirten Göktaş, çocuk haklarının dijital alanda korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Toplantıda, çocukların dijital dünyadaki güvenliği için uluslararası iş birliğinin artırılması ve ortak projeler geliştirilmesi konularının ele alındığı bildirildi.