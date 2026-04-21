Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabuller gerçekleştirdi.
HAMDİ ULUKAYA'DAN 1 NUMARALI FORMA
ABD Ticaret Odası bünyesindeki ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve Chobani Üst Yöneticisi (CEO) Hamdi Ulukaya'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Ulukaya, kabulde Başkan Erdoğan'a Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün arkasında "Recep Tayyip Erdoğan" yazan 1 numaralı formasını takdim etti.
CINDY KIRO'YU KABUL ETTİ
Erdoğan daha sonra Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.