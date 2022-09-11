Terör örgütü DHKP-C'nin karanlık faaliyetlerini sonlandırmak amacıyla düğmeye basan güvenlik güçleri, İstanbul merkezli dört ilde geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.

HÜCRELERE BASKIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucu, örgütün "Grup Yorum", "TAYAD" ve "Mahalle Alan" yapılanmalarında faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi. Harekete geçen ekiplerin eş zamanlı baskınlarında 21 zanlı kıskıvrak yakalandı.

Grup Yorum, DHKP-C terör örgütün sanat adı altında propaganda, finansman ve eleman temin mekanizmalarının bir parçası olduğu tespitiyle 400'den fazla davadan yargılanıyor.

Grup Yorum şarkıları ve konserlerinde terör güzellemeleri yer alıyordu.

KARANLIK İDEOLOJİ MERKEZİ: İDİL

Operasyonun dikkat çeken ayaklarından bacağı Şişli'deki İdil Kültür Merkezi oldu. Terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden kişilerin toplandığı merkeze düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alınarak soruşturma dosyasına dahil edildi.

DÖRT İLDE ŞAFAK VAKTİ

İstanbul, Hatay, Ankara ve Kocaeli'de önceden belirlenen 23 adrese şafak vakti girildi. Bu adreslerde yapılan aramalarda 19 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu.

4'Ü FİRARDA

Hakkında gözaltı kararı bulunan firari 4 zanlıyı yakalama çalışmaları kesintisiz sürüyor.