CANLI YAYIN
Geri

Eli 'sazlı' militanlara operasyon: Grup Yorum adı altında DHKP-C terörü | 21 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DHKP-C’nin çeşitli yapılanmalarına yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Grup Yorum adlı örgüt uzantısının da hedef alındığı baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin firari 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terör örgütü DHKP-C'nin karanlık faaliyetlerini sonlandırmak amacıyla düğmeye basan güvenlik güçleri, İstanbul merkezli dört ilde geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.

HÜCRELERE BASKIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucu, örgütün "Grup Yorum", "TAYAD" ve "Mahalle Alan" yapılanmalarında faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi. Harekete geçen ekiplerin eş zamanlı baskınlarında 21 zanlı kıskıvrak yakalandı.

Grup Yorum, DHKP-C terör örgütün sanat adı altında propaganda, finansman ve eleman temin mekanizmalarının bir parçası olduğu tespitiyle 400'den fazla davadan yargılanıyor.

Grup Yorum şarkıları ve konserlerinde terör güzellemeleri yer alıyordu.

KARANLIK İDEOLOJİ MERKEZİ: İDİL

Operasyonun dikkat çeken ayaklarından bacağı Şişli'deki İdil Kültür Merkezi oldu. Terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden kişilerin toplandığı merkeze düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alınarak soruşturma dosyasına dahil edildi.

DHKP-C'nin kozmik karargahı! Berkin Elvan'ı bile bile ölüme götürdüler! Örgütün eleman temin merkezi Grup Yorum

DÖRT İLDE ŞAFAK VAKTİ

İstanbul, Hatay, Ankara ve Kocaeli'de önceden belirlenen 23 adrese şafak vakti girildi. Bu adreslerde yapılan aramalarda 19 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu.

4'Ü FİRARDA

Hakkında gözaltı kararı bulunan firari 4 zanlıyı yakalama çalışmaları kesintisiz sürüyor.

Devlet Bahçeli'den TBMM'de önemli açıklamalar
SONRAKİ HABER

Bahçeli'den önemli açıklamalar

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler