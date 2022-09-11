DHKP-C'nin kozmik karargahı! Berkin Elvan'ı bile bile ölüme götürdüler! Örgütün eleman temin merkezi Grup Yorum

Silahlı Terör Örgütü DHKP-C'yle iltisaklı İdil Kültür Merkezi'nde geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Grup Yorum üyeleri Sultan Gökçek'in de arasında bulunduğu 8 şüpheliye yönelik hazırlanan iddianamede mahkeme tarafından kabul edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle şüphelilere "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
İdil Kültür Merkezi'nin örgütün kozmik merkezi olarak 'Karargah' koduyla kullanıldığı saptandı. İddianamede, Grup Yorum'un DHKP-C'ye üye kazandırma noktasında çok stratejik bir öneme sahip olduğu ifade edildi.
ÖRGÜTÜN KOZMİK KARÂRGAHI: İDİL KÜLTÜR MERKEZİ
İddianameye savcılığın Grup Yorum ve İdil Kültür Merkezi'nin DHKP-C silahlı terör örgütünün ana omurgasında yer aldığına dair tespitler yer aldı. Tespitlere göre örgüt, İdil Kültür Merkezi'nin Okmeydanı'ndaki binasının üst katının örgütün kozmik merkezi olduğunu saptadı. Örgüte ait olmayan insanların üst bölüme alınmadığı, örgüt tarafından 'Karargâh' olarak kodlandığı anlatıldı.