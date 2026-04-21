Vakıflar Genel Müdürlüğünce, İstanbul Beykoz'daki İshak Ağa Çeşmesi'ne yönelik restorasyon uygulamasının Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilmediği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı bildirildi.



İshak Ağa Çeşmesi'nin orijinal hali (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)



VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beykoz'daki İshak Ağa Çeşmesi'ne ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, eksik ve hatalı bilgiler nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğünün sorumluluğuna dair hatalı bir değerlendirmenin ortaya çıktığı belirtildi.



CAMİ VAKIFLAR BÜNYESİNDE ÇEŞME DEĞİL

Söz konusu çeşmenin Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki bir caminin önünde bulunması nedeniyle yapılan yorumların uygulamaya ilişkin sorumluluğun Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilişkilendirilmesine yol açtığı ifade edildi.

İBB çalışması sonrası ortaya çıkan görüntü

REZALETİN SORUMLUSU CHP'Lİ İBB

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İshak Ağa Çeşmesi'ne yönelik restorasyon uygulaması Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmemiş olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgiye doğrudan Genel Müdürlüğümüzün resmi kanallarından ulaşabileceğini önemle hatırlatıyor, İshak Ağa Çeşmesi'nin mevcut durumuna ilişkin hususlarda, sorumlu idare olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerin tarafımızca ayrıca yapılacağını kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."