Orta, savcılığın bilgisi dahilinde Aziz İhsan Aktaş ile yaptığı dört saatlik görüşmeyi kayda aldığını ve savcılığa teslim ettiğini belirtti.

Belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasıyla açılan davada yargılama süreci devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik 200 sanıklı davada, mahkeme salonunda ses kaydı tartışmaları ve kısa süreli gerginlikler yaşandı.

DÖRT SAATLİK SES KAYDI

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi kapasitesinin yetersizliği sebebiyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 3 numaralı salonda görülen duruşmaya, şahit beyanları damga vurdu. Esenyurt Belediyesi'ndeki araç kiralama ihalesine yönelik iddialar gündeme gelirken, mahkeme başkanı ile avukatlar arasında iddianame dışı sorular sebebiyle tartışma çıktı.

Soruşturma kapsamında, beşi tutuklu yedi belediye başkanının aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Önceki celsede Önder Gedik, Mehmet Karataş, Mustafa Yolcu, Adnan Acar, Mehmet Şimşek, Rana Uysal, Sencer Hacıoğlu tahliye edilmişti. Bugünkü oturumda üç mağdur dinlendi. İki kişi şikayetçi olarak davaya katılma talebinde bulunurken, diğer mağdur şikayetçi olmadığını dile getirdi.

Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan CHP'li belediye başkanları

'BENİ SİZ ANLADINIZ'

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen Arif Orta, sanık Ümit Gözütok'un Esenyurt Belediyesi araç kiralama ihalesi şartnamesindeki teknik özelliklerin değiştirilmesini talep ettiğini öne sürdü. Özellikleri değiştirmediğini anlatan Orta'ya, Aziz İhsan Aktaş ile yaptığı dört saatlik görüşmeyi neden kayda aldığı soruldu.

Savcılığın bilgisi dahilinde hareket ettiğini belirten Orta, "Savcılığa ifademi verdim. Gecenin bir vakti baş kontrolörümüz bana anlam veremediğim, tehdit içerikli mesajlar attı. Endişe ettim, baskı görünce savcıya ilettim. Aziz İhsan Aktaş beni iş yerine çağırdı. Savcılığın bilgisi dahilinde kayıt aldım ve savcılığa teslim ettim" dedi.

Bu beyan üzerine söz alan Aziz İhsan Aktaş, tanık Orta'ya görüşme talebinin kimden geldiğini sordu. Baskı hissettiğini vurgulayan Orta, "Ben, baskıdan dolayı Ümit Gözütok gelmesin, yetkili biriyle görüşeyim dedim. Beni siz aradınız" ifadelerini kullandı. Aktaş ise "Görüşme talebi benden gelmedi" diye konuştu.

'400 DOSYAMDAN HERHANGİ BİRİ'

İlerleyen saatlerde mahkeme başkanı, sanık avukatlarını iddianame konusu dışında soru sormamaları yönünde uyardı. Salonda kısa süreli gerginlik yaşanması ve avukatların tepki göstermesi üzerine duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından bazı avukatların soru sorma haklarının engellendiğini iddia etmesi üzerine mahkeme başkanı konuya "Bu dava bizim için herhangi bir dava. Benim 400 tane dosyam var, onlardan biri. Bu sizin için iyi bir şey aslında ama 2 gündür gerginlik olduğu için uyardım" sözleriyle işaret etti.

Şahitlerin dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, çarşamba günü duruşma savcısından sanıkların tutukluluk durumu ve taleplerine ilişkin mütalaa alınacağını açıkladı.

Sanıklar ve avukatlarının dinlenmesiyle bütün beyanların tamamlanması halinde tutukluluk incelemesi yapılacağı bildirildi. Duruşma, 22 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'a ertelendi.