Serik Belediye Başkanı Kumbul’a saldırı iddiasından ne çıktı? Başkandan açıklama, savcılıktan tahkikat

Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un evine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığı iddia edildi. Kumbul, herhangi bir saldırıya uğramadığını açıkladı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı saldırı iddiasına dair adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

  • Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine silahlı saldırı düzenlendiği iddialarını yalanladı.
  • Kadir Kumbul geçen hafta CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.
  • Başsavcılık, iddiaların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu açıkladı.
  • Gerçeğe aykırı bilgi yayan basın yayın organları ve sosyal medya hesapları hakkında TCK 217/A kapsamında soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine yönelik silahlı saldırı gerçekleştiği iddiası, hem yerel yönetim hem de yargı makamları tarafından yalanlandı.

Kamuoyunda yer alan iddiaların aksine, olayın şahsına yönelik bir saldırı olmadığını belirten Belediye Başkanı Kadir Kumbul, konunun çarpıtıldığını ifade etti. Başkan Kumbul, yaptığı yazılı açıklamada olayın mahiyetini şu sözlerle aktardı:

"Söz konusu olayın şahsımla doğrudan ya da dolaylı herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Olay, ikametgâhıma yönelik bir saldırı olmayıp, evime yakın bir noktada bulunan boş bir tarım arazisine doğru, herhangi bir husumet ya da kast olmaksızın münferit şekilde gerçekleşmiştir."

Siyasi gelişmelerle ilişkilendirilmeye çalışılan haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Kumbul, "Basın meslek ilkeleri gereği, ilgili kişi ve kurumlardan doğrulama yapılmaksızın bu tür hassas konularda yayın yapılmasını doğru bulmadığımı özellikle ifade etmek isterim" dedi.

ASILSIZ İDDİALARA KANUNİ İŞLEM

Geçen hafta CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul hakkında ortaya atılan silahlı saldırı iddiaları adli makamları harekete geçirdi. Kumbul'un evine ateş açıldığı yönündeki söylentilerin hızla yayılması üzerine Serik Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, " 'Belediye başkanının evi kurşunlandı' şeklinde gerçeğe aykırı olarak bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer aldığı görülmüş olup, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Dezenformasyon yayan kaynaklara yönelik hukuki sürecin başlatıldığının altını çizen Başsavcılık, konuya "Bu kapsamda, gerçeğe aykırı bilgi yaydığı tespit edilen ilgili basın yayın organları ve sosyal medya hesapları hakkında TCK 217/A kapsamında ayrıca tahkikata başlanılmıştır." sözleriyle işaret etti.

