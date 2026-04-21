"Söz konusu olayın şahsımla doğrudan ya da dolaylı herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Olay, ikametgâhıma yönelik bir saldırı olmayıp, evime yakın bir noktada bulunan boş bir tarım arazisine doğru, herhangi bir husumet ya da kast olmaksızın münferit şekilde gerçekleşmiştir."

Kamuoyunda yer alan iddiaların aksine, olayın şahsına yönelik bir saldırı olmadığını belirten Belediye Başkanı Kadir Kumbul , konunun çarpıtıldığını ifade etti. Başkan Kumbul, yaptığı yazılı açıklamada olayın mahiyetini şu sözlerle aktardı:

Antalya'nın Serik ilçesinde Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine yönelik silahlı saldırı gerçekleştiği iddiası, hem yerel yönetim hem de yargı makamları tarafından yalanlandı.

Siyasi gelişmelerle ilişkilendirilmeye çalışılan haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Kumbul, "Basın meslek ilkeleri gereği, ilgili kişi ve kurumlardan doğrulama yapılmaksızın bu tür hassas konularda yayın yapılmasını doğru bulmadığımı özellikle ifade etmek isterim" dedi.

ASILSIZ İDDİALARA KANUNİ İŞLEM

Geçen hafta CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul hakkında ortaya atılan silahlı saldırı iddiaları adli makamları harekete geçirdi. Kumbul'un evine ateş açıldığı yönündeki söylentilerin hızla yayılması üzerine Serik Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, " 'Belediye başkanının evi kurşunlandı' şeklinde gerçeğe aykırı olarak bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer aldığı görülmüş olup, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Dezenformasyon yayan kaynaklara yönelik hukuki sürecin başlatıldığının altını çizen Başsavcılık, konuya "Bu kapsamda, gerçeğe aykırı bilgi yaydığı tespit edilen ilgili basın yayın organları ve sosyal medya hesapları hakkında TCK 217/A kapsamında ayrıca tahkikata başlanılmıştır." sözleriyle işaret etti.