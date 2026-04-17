Eşme Belediyesi’ndeki rüşvet ağı soruşturmasında şüpheliler adliyede | Başkan Tozan ve eşi ne anlatacak?

Uşak Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince “irtikap” suçlamasıyla gözaltına alınan Eşme Başkanı Yılmaz Tozan, eşi ve belediye çalışanlarının aralarında bulunduğu 6 zanlınıb emniyetteki sorgusu tamamlandı. Şüpheliler adli makamlara teslim edildi.

Eşme Belediyesi’ndeki rüşvet ağı soruşturmasında şüpheliler adliyede | Başkan Tozan ve eşi ne anlatacak?
  • Uşak'ın Eşme ilçesinde irtikap suçlamasıyla Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 belediye personeli gözaltına alındı.
  • Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
  • CHP'li Eşme Belediyesi Meclis Üyesi R.S.S. hakkında yakalama kararı çıkarılarak polis ekiplerince yakalandı.
  • Operasyon 17 Nisan tarihinde başlatılmış ve gözaltına alınanlar arasında belediye başkanının şoförü ile zabıta müdürlüğü personeli de bulunuyor.
  • Şüphelilerden O.Ü.'nün farklı suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde patlak veren, belediye koridorlarına uzanan "irtikap" skandalında beklenen gün geldi, gözaltındaki isimler adliye merdivenlerinde hakim karşısına çıkmayı bekliyor.

KARI KOCA İRTİKAP

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen derinlemesine soruşturma, Eşme Belediyesindeki karanlık ilişkileri gün yüzüne çıkardı. Soruşturmanın merkezinde yer alan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve belediyenin kritik noktalarındaki personeller, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Uşak'ın Eşme Belediyesi'ne yönelik 'irtikap' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan (Sağda) ve eşi Burcu Tozan'ın (Solda) da aralarında bulunduğu zanlılar gözaltında. (Fotoğraf: DHA)

EMNİYET SORGUSU BİTTİ

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan zanlıların, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik tedbirleri altında sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemlerin bitmesiyle 6 şüpheli adliyeye götürüldü.

Uşak Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince “irtikap” suçlamasıyla gözaltına alınan Eşme Başkanı Yılmaz Tozan, eşi ve belediye çalışanlarının aralarında bulunduğu 6 zanlınıb emniyetteki sorgusu tamamlandı. (Fotoğraf: İHA)

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna yönelik operasyonun düğmesine 17 Nisan tarihinde basılmıştı.

Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, başkanın şoförü M.F., Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U. ile belediye personeli H.D. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yakalanan CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve beraberindeki şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi. (Fotoğraf: DHA)

FİRARİ MECLİS ÜYESİ ENSELENDİ

Soruşturmanın genişlemesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP'li Eşme Belediyesi Meclis Üyesi R.S.S. polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Dosyadaki şüphelilerden O.Ü.'nün farklı suçtan halihazırda cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

SONRAKİ HABER

