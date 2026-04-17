Uşak'ın Eşme ilçesinde irtikap suçlamasıyla Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 belediye personeli gözaltına alındı.

Operasyon 17 Nisan tarihinde başlatılmış ve gözaltına alınanlar arasında belediye başkanının şoförü ile zabıta müdürlüğü personeli de bulunuyor.