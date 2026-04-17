Uşak'ın Eşme ilçesinde patlak veren, belediye koridorlarına uzanan "irtikap" skandalında beklenen gün geldi, gözaltındaki isimler adliye merdivenlerinde hakim karşısına çıkmayı bekliyor.
KARI KOCA İRTİKAP
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen derinlemesine soruşturma, Eşme Belediyesindeki karanlık ilişkileri gün yüzüne çıkardı. Soruşturmanın merkezinde yer alan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve belediyenin kritik noktalarındaki personeller, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
EMNİYET SORGUSU BİTTİ
Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan zanlıların, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, geniş güvenlik tedbirleri altında sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemlerin bitmesiyle 6 şüpheli adliyeye götürüldü.
OPERASYONUN GEÇMİŞİ
Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna yönelik operasyonun düğmesine 17 Nisan tarihinde basılmıştı.
Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, başkanın şoförü M.F., Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U. ile belediye personeli H.D. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı.
FİRARİ MECLİS ÜYESİ ENSELENDİ
Soruşturmanın genişlemesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP'li Eşme Belediyesi Meclis Üyesi R.S.S. polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Dosyadaki şüphelilerden O.Ü.'nün farklı suçtan halihazırda cezaevinde bulunduğu tespit edildi.