İstanbul’da ‘Huzur’ operasyonu: Kadıköy’de helikopter destekli denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde helikopter destekli eş zamanlı "Huzur İstanbul" denetimi başlattı. Kadıköy'de saat 20.00 itibarıyla gerçekleştirilen kontrollerde araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara GBT sorgusu yapıldı. Denetimler kapsamında kurallara uymayan bir sürücüye toplam 4 bin 344 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul’da ‘Huzur’ operasyonu: Kadıköy’de helikopter destekli denetim
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi.
  • Kadıköy'de saat 20.00'da başlayan denetimlerde araçlar arandı, sürücü ve yolculara GBT uygulandı.
  • Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Güven Timleri ve Özel Harekat ekipleri denetimde görev aldı.
  • Cam filmi ve muayene eksikliği bulunan sürücüye toplam 4 bin 344 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da polis ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'deki denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Helikopter destekli ʺHuzur İstanbulʺ operasyonu gerçekleştirildi.

POLİS EKİPLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAHAYA İNDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul'da dev huzur operasyonu: Helikopterle havadan takip edildi

Kadıköy'de saat 20.00'da başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

EKSİK EVRAK VE CAM FİLMİNE GEÇİT YOK

Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi. Gerçekleştirilen denetimde aracında 'cam filmi' ve 'muayene eksikliği' bulunan sürücüye toplam 4 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

