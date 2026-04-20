Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, Akyüz'e meşru veya gayrimeşru herhangi bir talimat ya da baskı yapıp yapmadığını sordu, Akyüz 'kesinlikle olmadı' yanıtını verdi.

Akyüz, Capacity yöneticilerinin rüşvet iddialarını 'kurgu' olarak nitelendirdi ve rakamların birbirini tutmadığını belirtti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanıklar Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu savunma yaptı.

İstanbul'daki 'çıkar amaçlı suç örgütü' davasında hesap vakti sürüyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve belediye bürokratlarının da bulunduğu 414 sanıklı dev dosyada, milyonluk rüşvet iddiaları ve usulsüz ceza çarkı bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bakırköy'den İBB'ye uzanan kirli trafik mercek altına alınırken, köşeye sıkışan sanıkların 'talimat almadık' savunmaları duruşmaya damga vurdu.

İBB VE BAKIRKÖY BELEDİYESİ YÖNETİCİLERİ HAKİM KARŞISINDA

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz savunma yaptı.

"HEPSİ KURGU"

Cumhuriyet savcısının "Capacity'in yöneticileri, avukatı ve mimarının rüşvet iddiaları var. Beyanları var. Ses kaydı var. Kayıtta isminiz geçmiyor ama sizinle ilgili anlatımları destekleyen beyanlar var. Rüşvet talep ettiğiniz söyleniyor. Rüşvet rakamları var. Ne söyleyeceksiniz?" sorusuna Akyüz "Rakamlar birbirini tutmuyor. 3 diyen var, 5 diyen var. Hepsi kurgu." şeklinde cevap verdi.

Sanık Akyüz, savcının "Alışveriş merkezine 197 milyon lira ceza kesilmesi neye göre belirlendi?" sorusunu "Cezayı ben kesmiyorum ama baktım. Net inşaat alanını alarak hesaplamışlar." şeklinde cevapladı.

İMAMOĞLU: "BASKIM VEYA TALİMATIM OLDU MU?"

Söz alan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, Akyüz'e "Siz CHP'lisiniz. Siyaset yapıyorsunuz, belediye meclis üyesisiniz. Sizinle birtakım irtibatlarımız var. Özel vasıflı mısınız? Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak ben size meşru, gayrimeşru veya herhangi bir konuda dolaylı veya direkt bir talimatım baskım olmuş mudur?" sorusunu yöneltti.

Sanık Akyüz, buna ilişkin "Kesinlikle olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Duruşmada, Akyüz'ün avukatları da savunma yaptı.