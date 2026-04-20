19 Ocak 2026 tarihli konuşma kaydına göre, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya, Zabıta Müdürü Yılmaz'dan İçerenköy'de faaliyet gösteren bir firmayla özel olarak "ilgilenilmesini" istiyor.



Bunun üzerine inceleme yapan Yılmaz, kayıtta firmayla ilgili, "Bir gram kaçağı yok, ruhsatı da depoyu mepoyu hep almışlar" diyor. Bu sözlerin ardından ise "Şerefsiz böyle var ya dört dörtlük" ifadesini kullanıyor.



Konuşmanın tamamında ikilinin mevzuata tamamen uygun bir işletmenin varlığı karşısında memnuniyet yerine şaşkınlık ve rahatsızlık duyduğunu yansıtan bir dil kullanılması dikkat çekti.



Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz (Haberin fotoğrafları Sabah ve sosyal medyaya aittir.)



'GÖRÜŞECEĞİZ BAKALIM'



Kayıtta Yılmaz'ın, "Ayakkabısı fazla olsa boğazına bineceğim. Bir açığı yok, işgali yok, bir şeyi yok", "Telefonunu ruhsattan bulduk... Bir görüşeceğiz bakalım" sözleri de yer aldı.



Bu ifadeler, denetim sürecinin 'mutlaka açık bulunması gereken' bir anlayışla yürütüldüğünü gösterdi. Bu kayıt, Ataşehir'de belediye uygulamalarına ilişkin "esnafın açığını arayıp baskı kurma" iddialarını güçlendirdi.



HABER: Leyla Yıldız

