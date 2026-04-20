CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde "dört dörtlük" skandal: Esnafın açığını bulamayınca küfrettiler

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda soruşturma dosyasına yansıyan konuşma kayıtları yankı uyandırdı. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya ile Belediye Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz arasında geçen telefon görüşmesinde, esnaftan rüşvet koparmak için nasıl açık aradıklarına ilişkin skandal ifadeler yer aldı.

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde "dört dörtlük" skandal: Esnafın açığını bulamayınca küfrettiler
  • Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya, 19 Ocak 2026 tarihli ses kaydında Zabıta Müdürü Yılmaz'dan İçerenköy'deki bir firmayla özel olarak ilgilenmesini istedi.
  • Zabıta Müdürü Yılmaz inceleme sonrası firmada hiçbir kaçak, ruhsat eksikliği veya işgal olmadığını tespit etti.
  • Ses kaydında Yılmaz'ın mevzuata uygun işletme karşısında rahatsızlık ifade eden sözler kullandığı dikkati çekti.
  • Zabıta Müdürü firma yetkilisiyle görüşeceğini ve herhangi bir açık bulursa müdahale edeceğini belirtti.
  • Kayıt, Ataşehir Belediyesi'nde esnafın açığını arayıp baskı kurulduğu iddialarını güçlendirdi.

19 Ocak 2026 tarihli konuşma kaydına göre, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya, Zabıta Müdürü Yılmaz'dan İçerenköy'de faaliyet gösteren bir firmayla özel olarak "ilgilenilmesini" istiyor.

Bunun üzerine inceleme yapan Yılmaz, kayıtta firmayla ilgili, "Bir gram kaçağı yok, ruhsatı da depoyu mepoyu hep almışlar" diyor. Bu sözlerin ardından ise "Şerefsiz böyle var ya dört dörtlük" ifadesini kullanıyor.

Konuşmanın tamamında ikilinin mevzuata tamamen uygun bir işletmenin varlığı karşısında memnuniyet yerine şaşkınlık ve rahatsızlık duyduğunu yansıtan bir dil kullanılması dikkat çekti.

Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz (Haberin fotoğrafları Sabah ve sosyal medyaya aittir.)

'GÖRÜŞECEĞİZ BAKALIM'

Kayıtta Yılmaz'ın, "Ayakkabısı fazla olsa boğazına bineceğim. Bir açığı yok, işgali yok, bir şeyi yok", "Telefonunu ruhsattan bulduk... Bir görüşeceğiz bakalım" sözleri de yer aldı.

Bu ifadeler, denetim sürecinin 'mutlaka açık bulunması gereken' bir anlayışla yürütüldüğünü gösterdi. Bu kayıt, Ataşehir'de belediye uygulamalarına ilişkin "esnafın açığını arayıp baskı kurma" iddialarını güçlendirdi.

HABER: Leyla Yıldız

