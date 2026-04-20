Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan saldırgan İsa Aras Mersinli'nin ölmediği iddialarına yalanlama

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırının faili İsa Aras Mersinli’nin ölmediği ve kaçırıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Otopsi işlemlerinin tamamlandığını ve dezenformasyon yayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan saldırgan İsa Aras Mersinli'nin ölmediği iddialarına yalanlama
  • Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin ölmediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
  • Başsavcılık, failin olay yerinde öldüğünün tespit edildiğini ve Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgunda otopsisinin yapıldığını belirtti.
  • Otopsi işlemleri 15 Nisan saat 21:45 ile 16 Nisan saat 00:30 arasında nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla tamamlanarak defin ruhsatı düzenlendi.
  • Dezenformasyon yayan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca adli soruşturma başlatıldı.
  • Başsavcılık, asılsız haberlere itibar edilmemesi ve resmi açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, okula silahlı saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin ölmediğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İsa Aras Mersinli'nin ölmediğine ilişkin iddialar yalanlandı. (Fotoğraflar AA'ya aittir.)

Ayser Çalık Ortaokulu'nda geçen 15 Nisan'da silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin ölmediği, kaçırıldığı yönünde sanal medyada çıkan iddialar ve yapılan haberlerle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan saldırgan İsa Aras Mersinli'nin ölmediği iddialarına yalanlama-3

Açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"FAİLİN OLAY YERİNDE EKS OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

"15 Nisan 2026 tarihinde ilimizde meydana gelen menfur saldırı sonrasında, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde; olayın failinin ölmediği ve yaralı olarak zırhlı araçla olay yerinden kaçırıldığına dair halkı yanıltıcı bilgilerin yayıldığı yönünde paylaşımlar yapıldığı müşahede edilmiş olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olay akabinde; Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan olay yeri incelemesi neticesinde failin olay yerinde eks olduğu tespit edilmiş ve failin klasik otopsisi yapılmak üzere kolluk kuvvetleri gözetiminde Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna nakledilmiştir. Günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla 15 Nisan 2026 saat 21:45 ile 16 Nisan 2026 saat 00:30 arasında gerçekleştirilen otopsi işlemleri neticesinde defin ruhsatı düzenlenerek otopsi işlemleri tamamlanmıştır."

DEZENFORMASYON YAYANLARA ADLİ SORUŞTURMA

"Bu kapsamda; şahsın ölmediğine dair yayılan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, dosyanın tarafı olan mağdur, müşteki ve vekillerinin dosyada yer alan ölü muayene ve otopsi işlemlerine dair fotoğraf ve görüntüleri inceleme yetkilerinin bulunduğu hususu da sabittir. Ayrıca halk arasında endişe, korku veya panik yaratacak mahiyette yanıltıcı bilgiyi yayan kişilerle alakalı olarak Türk Ceza Kanunun 217/A maddesi uyarınca adli soruşturmalar başlatılmıştır. Asılsız haber ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, olaya ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan resmi açıklamaların takip edilmesi hususu önem arz etmektedir."

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Umut Altaş için kırmızı bülten süreci başlatıldı
Umut Altaş için kırmızı bülten süreci başlatıldı

 Çanakkale vesilesiyle kritik zirve: Başkan Erdoğan Kiro'yu kabul edecek
Çanakkale vesilesiyle kritik zirve

