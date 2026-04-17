CHP'li Eşme Belediye'sine operasyon: Yılmaz Tozan ve eşi gözaltında

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Uşak'ta Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

CHP'li Eşme Belediye'sine operasyon: Yılmaz Tozan ve eşi gözaltında
  • Uşak'ın Eşme ilçesinde Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan irtikap suçu kapsamında gözaltına alındı.
  • Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
  • İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
  • Eşme Belediyesinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.
  • Yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partili isimler yönetimindeki belediyeler yolsuzluk soruşturmalarıyla gündemden düşmüyor. İstanbul'dan Uşak'a kadar birçok bölgede düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

EŞME BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
Uşak'ta Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 şüpheli yakalandı.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

