Yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partili isimler yönetimindeki belediyeler yolsuzluk soruşturmalarıyla gündemden düşmüyor. İstanbul'dan Uşak'a kadar birçok bölgede düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

EŞME BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Uşak'ta Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 şüpheli yakalandı.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.