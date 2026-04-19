İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu'yu meclis oturumunda 'hak sahibi bile olmayan' ve 'provokatif söylemler içinde' olmakla suçladı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv, AA ve DHA'dan alınmıştır.) Başkan Tugay'ın önceki gün Büyükşehir Belediyesi meclis oturumunda yaptığı, " Hak sahibi bile olmayan birileri, 'ben platform temsilcisiyim' diye çıkıp 15 yıldır evlerimizden çıkarıldık gibi açıklamalar yapıyorlar. Kendisi hak sahibi olmayan insanlar, kimin adına, ne amaçla yaptığını bilmediğimiz şekilde provokatif söylemler içerisindeler. Sosyal medya üzerinden şovlar yapıyorlar. Hak sahipleri başımızın tacıdır " açıklamasına yanıt gecikmedi.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu

Uslu "Cemil Tugay yapmış olduğu açıklamalarla kontrolünü kaybetmiş bir belediye başkanı imajı veriyor. Sayın Başkan, meclis kürsüsünden 'Hak sahibi bile değil' diyerek kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Evet, o tapu kağıdında benim adım yazmıyor olabilir; o tapu benim babamın tapusudur! Ben yıkılan evimin yapılmasını bekleyen, kira köşelerinde ömrü tüketilen bir babanın evladıyım.

Komşularımın, amcalarımın, teyzelerimin ricasıyla bu platformun sözcülüğünü yürütüyorum. Bir evladın babasının hakkını savunması ne zamandan beri provokatörlük oldu? Bizim kültürümüzde babasının hakkını savunmak 'kirlilik' değil, şereftir!" diye konuştu.



EVLERİ TESLİM EDİN



Uslu "Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz; biz bitmeyen inşaatların önünde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sayın Başkan'ın 'Allah bizi bunlardan korusun' bedduasına gelince; biz de diyoruz ki 'Allah İzmir'i, vatandaşına parmak sallayan, eleştiriye tahammülü olmayan ve çözümü hakarette arayan zihniyetten korusun!' Tugay'a çağrımızdır: Şahsımla uğraşmayı, benim ya da babamın tapu kaydını sorgulamayı bırakın. Siz bir dedektif değil, Belediye Başkanısınız! Göreviniz vatandaşla polemiğe girmek değil, Uzundere'de inşaatları bitirip vatandaşa teslim etmektir" dedi.